أخبار عاجلة

8 الصبح - السفير هاني خلاف : أستغرب من "الشماتة" الظاهرة من المعارضة السورية بعد الضربة الأمريكية -
السيسي يلتقي وفدا من الكونجرس في «الاتحادية» -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم -
8 الصبح - السفير هاني خلاف يكشف رد فعل الدول الأجنبية والعربية على الضربة الأمريكية فى سوريا -
8 الصبح - رأي السفير هاني خلاف فى الضربة الأمريكية للقاعدة الجوية التابعة لجيش بشار فى سوريا -
8 الصبح - "مطبخ سليمان" ... مطبخ متنقل لبيع "الكبدة والسجق" على الطريقة الأسكندرانية -
وزير الرياضة: دوري أبطال العرب سيشهد حضورا جماهيريا بنسبة 75% -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

جمارك المطار تضبط 140 قسطرة طبية منتهية الصلاحية مع راكب مصرى

Google+ Print
جمارك المطار تضبط 140 قسطرة طبية منتهية الصلاحية مع راكب مصرى جمارك المطار تضبط 140 قسطرة طبية منتهية الصلاحية مع راكب مصرى
تمكنت إدارة الجمارك بمطار القاهرة الدولى، مساء اليوم الأحد، من ضبط راكب بحوزته عدد كبير من القسطرات الطبية منتهية الصلاحية حاول تهريبها أثناء قدومه من الأراضى .

أثناء إنهاء إجراءات ركاب رحلة للطيران رقم 653 القادمة من الرياض اشتبه على سلامة مدير الحركة بالجمرك فى حقائب الراكب "س . ا" وبتفتيشها تبين وجود مجموعة من نباتات الزينة البلاستيكية وبداخلها 140 قسطرة طبية منتهية الصلاحية وتمثل خطورة على صحة المرضى، أمر عمر سعد مدير عام الجمارك بمصادرة المضبوطات وتحرير محضر للراكب.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم

أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر

خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر