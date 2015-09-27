جمارك المطار تضبط 140 قسطرة طبية منتهية الصلاحية مع راكب مصرى

تمكنت إدارة الجمارك بمطار القاهرة الدولى، مساء اليوم الأحد، من ضبط راكب بحوزته عدد كبير من القسطرات الطبية منتهية الصلاحية حاول تهريبها أثناء قدومه من الأراضى السعودية.إعلان - Ads إعلان - Ads
أثناء إنهاء إجراءات ركاب رحلة مصر للطيران رقم 653 القادمة من الرياض اشتبه على سلامة مدير الحركة بالجمرك فى حقائب الراكب "س . ا" وبتفتيشها تبين وجود مجموعة من نباتات الزينة البلاستيكية وبداخلها 140 قسطرة طبية منتهية الصلاحية وتمثل خطورة على صحة المرضى، أمر عمر سعد مدير عام الجمارك بمصادرة المضبوطات وتحرير محضر للراكب.