ضبط متهمين بالسطو المسلح على الناجين من مركب هجرة غير شرعية بمطروح

تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة النجيلة، غرب مدينة مرسى مطروح، برئاسة الرائد باسم جاد، من ضبط متهمين بالسطو المسلح، على الناجين من مركب هجرة غير شرعية، وبحوزتهما متعلقات الضحايا وبندقيتان خرطوش، وسيارة بدون لوحات معدنية، وبتفتيش مسكن أحدهما عثر على 208 خزينة رشاش آلى.

تبلغ لقسم شرطة النجيلة من عبد الله ش . ا ( 30 سنة) طالب، سودانى الجنسية أكد أنه كان ضمن أفراد محاولة الهجرة غير الشرعية، على متن مركب الصيد المحرر عنها المحضر 155 لسنة 2015، وعقب تعطل المركب ووصوله للشاطئ، قام بالهرب هو وآخرون بمنطقة الزغيرات، ففوجئوا بسيارة ربع نقل بيضاء اللون، يستقلها شخصان قاما بتهديدهما بسلاح ناري كان بحوزة أحدهما، واصطحبهما كرها، إلى منطقة جبلية مجاورة للمكان وسرقة متعلقاتهم الشخصية من هواتف محمولة وأموال.

وبالعرض على اللواء هشام لطفي مدير أمن مطروح، وجه بتكثيف الجهود ووضع خطة بمعرفة إدارة البحث الجنائي، بالتنسيق مع فرع الأمن العام بمطروح، لسرعة كشف ملابسات الحادث وضبط مرتكبي الواقعة.

تم اصطحاب المبلغ للإرشاد عن المكان شهد الواقعة السرقة، بصحبة ضباط وحدة مباحث قسم شرطة النجيلة والقوة نظامية برئاسة نائب مأمور القسم، والتوجه إلى المنطقة التي تعطل بها المركب، وعند المرور بمنطقه المثانى، شوهدت سيارة ربع نقل بيضاء اللون، أكد المبلغ أنها ذات السيارة التى كان يستقلها الجناة.

تم استيقاف السيارة وتبين أنها بدون لوحات معدنية قيادة منصور ع . ى ( 33 سنة ) راعى أغنام، مقيم المثانى البحرية بمركز النجيلة ويرافقه فوزى ع . ق ( 34 سنة ) عامل زراعى، مقيم مقيم بذات المنطقة، وتعرف المبلغ عليهما فتم ضبطهما وبتفقد السيارة تبين تواجد مازن م . م ( 37 سنة ) سوري الجنسية وخديجة ي . د (22 سنة) تحمل جنسية دولة جزر القمر، بصندوق السيارة وبسؤالهما أقرا أنهما كانا من بين ركاب مركب الهجرة المعطل وأن قائدى السيارة قاما بسرقة متعلقاتهما.

بتفتيش السيارة عثر بداخلها على بندقية خرطوش صناعة محلية الصنع، اعترف المتهم الثاني بحيازته وبتفتيش المتهمين عثر بحوزتهما على الهواتف المحمولة الخاصة بالمبلغ وآخر.

بمواجهة المتهمين اعترفا بارتكابهما واقعة السرقة بالإكراه وأبدى المتهم الثاني استعداده للارشاد عن المسروقات، فتم الانتقال بصحبته إلى مسكنه وعثر بداخله على بندقية خرطوش، صناعة محلية و3 هواتف محمول وحافظة نقود بها مبلغ 300 جنيه مصرى، كما عثر على جوال بلاستيك بداخله 208 خزينة رشاش 1 خزينة بندقية آلية.

بمواجهة المتهم الثانى بما أسفر عنه الضبط اعترف بملكيته للسلاح الناري المضبوط بمسكنه واعترف بملكيته لخزائن الأسلحة بقصد الاتجار وتحرر عن ذلك المحضر اللازم جنايات النجيلة وجارِ العرض على النيابة العامة.

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