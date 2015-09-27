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السيطرة على حريق هائل بمصنع للبلاستيك بالمنطقة الصناعية بالنزهة

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السيطرة على حريق هائل بمصنع للبلاستيك بالمنطقة الصناعية بالنزهة السيطرة على حريق هائل بمصنع للبلاستيك بالمنطقة الصناعية بالنزهة
تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من السيطرة على حريق هائل داخل مصنع للمواد البلاستيكية، بالمنطقة الصناعية فى النزهة، دون وقوع ثمة إصابات، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة التى انتقلت لمعاينة مكان الحريق والوقوف على أسبابه.

وتلقت غرفة النجدة بالقاهرة بلاغا بنشوب حريق فى مصنع بالمنطقة الصناعية فى النزهة، وعلى الفور وجه اللواء جمال حلاوة مدير إدارة الحماية المدنية بالقاهرة، بسرعة انتقال سيارات الإطفاء، وتبين فور وصول رجال الإطفاء أن الحريق اندلع فى الطابق الأرضى للمصنع الكائن على مساحة 300 متر.

وتمكن رجال الحماية المدنية من محاصرة المصنع من كل الاتجاهات والسيطرة على النيران ومنع امتدادها لباقى طوابق المصنع حتى تم إخماد النيران بالكامل، والقيام بعمليات تبريد مكان الحريق لمنع تجدد ألسنة النيران مرة أخرى، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة التى انتقلت لمعاينة مكان الحريق والوقوف على أسبابه.

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مصر 365