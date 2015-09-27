الجيش الليبى يقتل 7 من تنظيم داعش ويأسر 9 آخرين فى محور الصابرى ببنغازى

أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، اليوم الأحد، أن قواتها تمكنت من قتل سبعة وأسر تسعة آخرين من عناصر للفرع الليبي لتنظيم داعش الإرهابى في محور الصابري في بنغازي .

وذكرت القيادة العامة للجيش الليبى، في بيان لها، أن قوات المشاة اقتحمت فندق النوران بمحور الصابري، حيث تمت محاصرتهم، وقتل عدد سبعة أفراد وأسر تسعة من عناصر التنظيم بينهم ثلاثة أجانب.

وأكدت القيادة أنه تمت مصادرة أسلحة الأسرى، وإحالتهم للجهات المسئولة، لافتاً إلى أن القوات ما زالت تحرز تقدماً مستمراً بجميع المحاور .

يذكر أن القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية أصدرت الأوامر أمس السبت للقوات بشن عمليات عسكرية شاركت فيها قوات المدفعية وسلاح الجو وقوات المشاة استهدفت محوري الصابري والليثى، إضافة لمحور سوق الحوت والمحور الغربي .