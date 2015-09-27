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23 غارة جوية لأمريكا والتحالف الدولى فى سوريا والعراق

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23 غارة جوية لأمريكا والتحالف الدولى فى سوريا والعراق 23 غارة جوية لأمريكا والتحالف الدولى فى سوريا والعراق
قالت قوة المهام المشتركة فى بيان اليوم الأحد، إن التحالف الذى تقوده الولايات المتحدة نفذ 20 غارة جوية ضد تنظيم داعش، فى العراق بالإضافة لثلاث غارات ضد أهداف تابعة للتنظيم فى سوريا يوم السبت.

ووفقا للبيان، فإن غارات التحالف فى العراق شملت خمس ضربات قرب بلدة هيت حيث دمرت منشأة لصنع السيارات الملغومة ومنشأة أخرى للقيادة والتحكم وأحد مقار القيادة التابعة للتنظيم، وفى سوريا استهدفت الغارات أهدافا قرب الحسكة والبوكمال ومارع ودمرتها.

وفى بيان منفصل صدر بعد ذلك قال التحالف إنه نفذ غارات جوية فى العراق قرب الكبيسة حيث أصاب جزءا من مصنع للأسمنت قال إن التنظيم استخدمه لإيواء مقاتلين وتحزين معدات وأسلحة.

وفى البيان الثانى قال الكولونيل كريستوفر جارفر وهو ضابط شؤون عامة فى قوة المهام المشتركة، إن الغارات التى نفذت قرب هيت والكبيسة تندرج ضمن استراتيجية لإضعاف قدرة الدولة الإسلامية على صنع متفجرات بدائية الصنع والتحضير لشن هجمات بغرض تهيئة "الموقف فى الأنبار لعملية تحرير المحافظة بواسطة قوات الأمن العراقية."

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