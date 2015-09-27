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عادل الجبير: السعودية قدمت أكثر من 115 مليار دولار مساعدات لـ 90 دولة

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عادل الجبير: السعودية قدمت أكثر من 115 مليار دولار مساعدات لـ 90 دولة عادل الجبير: السعودية قدمت أكثر من 115 مليار دولار مساعدات لـ 90 دولة
قال وزير الخارجية السعودى، عادل الجبير، إن بلاده تعتبر من بين أكبر عشرة دول مانحة في العالم، وذلك في اجتماع لبلدان الجنوب في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

ونقلت صفحة الخارجية الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى، تويتر، على لسان الجبير قوله: "السعودية واحدة من أكبر عشر دول مانحة للمساعدات الإنمائية في العالم، واحتلت المرتبة السادسة العام الماضي طبقا لإحصاءات الأمم المتحدة..اجمالي ما قدمته السعودية خلال الأربع عقود الماضية أكثر من 115 مليار دولار، استفادت منها أكثر من 90 دولة في العالم."

وتابع قائلا: "المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية تدعونا للتعاون الجاد لإيجاد مناخات لبناء علاقات متوازنة أساسها احترام الشرعية الدولية.. اتطلع بأمل كبير إلى أن ترسخ نتائج الاجتماع الحوار والتعاون، وأن يحقق الاجتماع الأهداف المرجوة منه."


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