مسؤول أمريكى: كيرى ولافروف ناقشا "عملية انتقالية" محتملة فى سوريا

بحث وزير الخارجية الأمريكى، جون كيرى، ونظيره الروسى، سيرجى لافروف، اليوم الأحد، التدخل العسكرى الروسى فى سوريا والسبل نحو "عدم التعارض" واحتمال الوصول لانتقال سياسى فى البلاد التى تمزقها الحرب.

وقال مسئول أمريكى كبير للصحفيين شريطة عدم الإفصاح عن اسمه: "كان تبادلا للآراء بصورة مستفيضة فيما يتعلق بالتبعات العسكرية والسياسية للتدخل الروسى المتزايد فى سوريا"، مضيفا أن الاجتماع هدفه الإعداد لمحادثات بين الرئيسين الأمريكى والروسى غدا الاثنين.

وأضاف: "بحثا الحاجة ليس لمجرد عدم التعارض.. ولكن أيضا العودة للحوار بشأن سبل المضى قدما فى عملية سياسية إذا أمكن ذلك.. وبحثا السبل المختلفة للتعامل مع ذلك."

وعدم التعارض تعبير دبلوماسى معناه تجنب الحوادث غير المقصودة أو الحوادث بين قوات عسكرية مختلفة تعمل فى مسرح عمليات واحد.

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