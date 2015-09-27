إقامة صلاة خسوف القمر بالمسجد الحرام والمسجد النبوى

أعلنت الرئاسة العامة لشئون المسجد الحرام والمسجد النبوى إقامة صلاة الخسوف، وسيؤم المصلين لصلاة خسوف القمر الشيخ الدكتور بندر بن عبد العزيز بليلة، وذلك فى تمام الساعة 4:07 قبيل فجر يوم الاثنين بحسب تقويم أم القرى.

ويذكر أنه عند الساعة 5:47 فجراً سوف يصل الخسوف الكلى إلى ذروته العظمى مع وجود القمر فى ظل الأرض بالمملكة العربية السعودية.

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