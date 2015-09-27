الظلام يعم كوبرى فوه العلوى لسرقة الكابل العمومى

تعددت الشكاوى لمسئولى مجلس مركز ومدينة فوه والدكتور أسامة حمدى محافظ كفر الشيخ، من الظلام الذى عمّ كوبرى فوه العلوى، الواصل بين كفر الشيخ والبحيرة، ويلجأ إليه المئات من أهالى فوه للتنزه.

وأشارت الشكاوى إلى أن الخارجين على القانون انتشروا بالكوبرى وسرقوا عددا من أهالى فوه والغرباء وزادت السرقات بعد إلغاء كمين أعلى الكوبرى.

وقال نعمان الروينى، من أهالى فوه: أستغيث بالدكتور أسامة حمدى محافظ كفر الشيخ لإنارة كوبرى فوه العلوى، الذى يربط بين فوه والمحمودية بالبحيرة، الذى عمه الظلام منذ أسبوعين، وتساءل: هل يعقل أن يكون هذا الصرح الكبير بهذه الصورة؟

وأشار محمد الطرينى إلى أن لجنة من "كهرباء" فوه عاينت الموقع، وأكدت فى تقريرها سرقة الكابل العمومى منذ عدة أيام، وللأسف لم يتحرك مسئول لإنارة الكوبرى.