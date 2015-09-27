افتتاح معرض فنون الواحات احتفالا بالعيد القومى لمحافظة الوادى الجديد

قال اللواء محمود عبد الرحمن عشماوي محافظ الوادي الجديد انه سيحضر افتتاح معرض فنون الواحات برفقة الدكتور حمدي ابو المعاطي رئيس قطاع الفنون التشكيلية بوزارة الثقافة الأسبوع القادم، والذى يعرض مجموعة من أعمال الفنانين التلقائيين تحت عنوان "فنون الواحات" بجاليرى دروب " احتفالا بالعيد القومي لمحافظة الوادي الجديد " اكتوبر 1959"والذى يستمر حتى 17 أكتوبر المقبل ويشارك فيه الفنان" سالم عبد الحميد و عبد العزيز الرسام ومصطفى عبد الجواد ( منسق المعرض) و محمد عبد الجواد ومـحـمود عطاالله وراتب كريم ويوسف عبد الحميد .

وأضاف عشماوى ان المعرض يهدف إلى إحياء التراث الواحاتي والمحافظة على الهوية، وتمكين فناني المواقع النائية من التواصل والتواجد والإدماج في سوق الفن بالقاهرة، واكتشاف الطاقات الإبداعية في الإنسان الواحاتي وتشجيعها على الإنتاج والتطوير ىواستثمار واستغلال الخامات الطبيعية المهدرة بالواحات وتحويلها إلى عمل فني متفرد ذو طابع خاص و إيجاد فرص عمل حقيقية لشباب ونساء الواحات في هذا المجال الفني الذي لا حدود له.

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