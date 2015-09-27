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الحماية المدنية: محضران ضد الشركة المسئولة عن مقلب قمامة القطامية

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الحماية المدنية: محضران ضد الشركة المسئولة عن مقلب قمامة القطامية الحماية المدنية: محضران ضد الشركة المسئولة عن مقلب قمامة القطامية
أكد اللواء جمال حلاوة، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة، اتخاذ الإجراءات وتحرير محضرين ضد شركة أمل عرب المسئولة عن متابعة وأمن مقلب قمامة القطامية الذى اشتعلت النار فى 40 فدانا منه.

وأضاف اللواء جمال حلاوة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، خلال تواجده بمكان الحريق، أن عمليات الإطفاء مستمرة بواسطة 15 سيارة إطفاء و3 خزانات سعة 35 مترا، موضحا كتم النيران والدخان بواسطة الرمل.. وأشار "حلاوة" إلى أن السيطرة على النيران ستتم خلال ساعات قليلة والسيطرة على الدخان غد الاثنين.

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