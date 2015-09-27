الرئيس السيسى يصل مقر الأمم المتحدة بنيويورك ويلتقى بان كى مون

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>وصل، منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى مقر الأمم المتحدة بنيويورك.

ويلتقى الرئيس عبد الفتاح السيسى فى اليوم الثالث لزيارته لنيويورك بمقر الأمم المتحدة بان كى مون الأمين العام للأمم المتحدة.

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