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مدحت صفوت يحاضر عن تجربة "اليوم السابع" بجامعة كوبنهاجن الأسبوع المقبل

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مدحت صفوت يحاضر عن تجربة "اليوم السابع" بجامعة كوبنهاجن الأسبوع المقبل مدحت صفوت يحاضر عن تجربة "اليوم السابع" بجامعة كوبنهاجن الأسبوع المقبل
يحاضر الباحث والصحفى مدحت صفوت، الصحفى بمؤسسة "اليوم السابع"، عن "لغة الإعلام العربى، تجربة اليوم السابع نموذجًا"، مطلع شهر أكتوبر المقبل، لطلاب السنة النهائية بقسم اللغة العربية بجامعة كوبنهاجن فى المملكة الدنماركية.

وتشمل المحاضرات، التى تعد جزءًا من المنهاج الدراسى لطلاب السنة النهائية ودارسى اللغة العربية بجامعة كوبنهاجن، على مواد علمية عن تحليل لغة الخطاب الإعلامى العربى، وتميز الخطاب الصحفى بـ"اليوم السابع"، ومستويات الكتابة وتنوعها بين الخبر والتقرير والتحقيق والحوار، كذلك التباين بين لغة الصحافة الورقية والإلكترونية فى إصدارات "اليوم السابع".

ويشرح الصحفى مدحت صفوت، خلال الفعاليات التى رُتبت بدعم من جامعة كوبنهاجن ومركز الحوار الدنماركى المصرى فى القاهرة، السياسة التحريرية لـ"اليوم السابع"، وعملية إنتاج المواد الخبرية، وخطوات تنفيذ عملية التكامل بين الوسائط "خبر، صورة، ، ملف تفاعلى، إنفوجراف.. إلخ". كما يتناول تاريخ المؤسسة وعوامل النجاح التى جعلتها تتصدر الصحافة العربية طوال السنوات الماضية.

مدحت صفوت يعمل صحفيًا بمؤسسة "اليوم السابع"، وهو ناقد وباحث حصل على درجة الماجستير فى النقد الحديث وتحليل الخطاب النقدى بكلية الآداب جامعة حلوان، وكتب مؤخرًا سلسلة مقالات عن تحليل الخطاب، وله تحت الطبع كتاب "السلطة والمصلحة.. استراتيجيات التفكيك والخطاب العربى".

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مصر 365

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