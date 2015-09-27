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نتنياهو يرحب بدعوة السيسى لتوسيع السلام بين إسرائيل والدول العربية

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نتنياهو يرحب بدعوة السيسى لتوسيع السلام بين إسرائيل والدول العربية نتنياهو يرحب بدعوة السيسى لتوسيع السلام بين إسرائيل والدول العربية
رحب رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو بدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى تجدد مفاوضات السلام وحل القضية الفلسطينية بشكل عاجل، وتوسيع دائرة السلام مع إسرائيل لتشمل دولاً عربية أخرى.

وذكرت الإذاعة العامة الإسرائيلية أن نتنياهو ناشد رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس مجددًا العودة إلى طاولة المفاوضات بغية دفع عملية السلام إلى الأمام.

من جانبه، اعتبر رئيس حزب "يش عاتيد" النائب يائير لابيد تصريحات الرئيس السيسى دليل على وجود فرصة لدفع تسوية إقليمية مع الدول العربية إلى الأمام.

وكان الرئيس السيسى قد دعا فى مقابلة مع وكالة أنباء أسوشيتد برس إلى استئناف الجهود لتسوية القضية الفلسطينية معتبرًا أن من شأن ذلك تغيير ملامح المنطقة وتحسين الوضع بشكل ملموس.

وأكد الرئيس السيسى ضرورة توسيع دائرة السلام فى المنطقة لتشمل دولاً عربية أخرى بعد مرور قرابة أربعة عقود على توقيع معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية.

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