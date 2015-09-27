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الرئيس السنغالى يصل مقر الأمم المتحدة بنيويورك لمقابلة السيسى

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يوسف أيوب - محمد الجالى - محمود الضبع - أسماء مصطفى - عمر خالد - تصوير دينا روميه


>وصل منذ قليل رئيس جمهورية السنغال ماكى سال، إلى مقر الأمم المتحدة بنيويورك، تمهيد للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى ثالث أيام زيارته إلى نيويورك.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، التقى اليوم الأحد، بان كى مون الأمين العام للأمم المتحدة.

اليوم السابع -9 -2015

اليوم السابع -9 -2015

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