موجز أخبار مصر للساعة6.. ارتفاع وفيات المصريين بـ"حادث منى" لـ55 حاجًا

نشر الموقع الإلكترونى لـ"اليوم السابع" عددًا من الأخبار المهمة، فى مقدمتها إعلان وزير الأوقاف، رئيس بعثة الحج المصرية الدكتور محمد مختار جمعة، ارتفاع حصيلة ضحايا حادث تدافع "منى" من الحجاج المصريين لـ55 حالة وفاة، بعد وفاة 18 حالة جديدة كانت تتلقى العلاج اليوم الأحد.

وعلى مدار الساعات الماضية، تابع "اليوم السابع" تفاصيل زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لنيويورك، للمشاركة فى أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، فضلاً عن لقائه عددًا من المستثمرين ورجال الأعمال ورؤساء الشركات، بالإضافة إلى حواره مع وكالة الأسوشيتدبرس الذى أكد خلاله أن مصر تخوض حربًا شرسة ضد الإرهاب، متعهدًا بالعفو عن المزيد من الصحفيين الذين حوكموا غيابيًا ولكن فى إطار احترام سلطة القضاء، وحدود سلطاته كرئيس للبلاد.

وواصل "اليوم السابع" تغطيته لاستعدادات الحكومة وأجهزتها المختلفة للعام الدراسى الجديد، وتأكيدات وزارة التربية والتعليم عدم وجود أى اتجاه لتأجيل الدراسة.. وفيما يلى موجز أخبار السادسة:

-بالأسماء.. رئيس بعثة الحج يعلن ارتفاع وفيات المصريين بحادث منى لـ55 حالة و120 مفقودا.. مختار جمعة: تحركات إخوانية لتحريض الأهالى وسنواجهها بحزم.. وتشكيل لجنة لاستخراج شهادات الوفاة بحادث الرافعة

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>-بعثة الحج:رفع بصمات الجثث المجهولة للحجاج للتعرف على المفقودين خلال أسبوع

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- السفير عادل الألفى قنصل عام مصر فى جدة لـ"اليوم السابع": لم نتلق ضوابط صرف الهبات الملكية لضحايا رافعة الحرم.. وأدعم فكرة وضع حد أقصى لسن الحاج وحالته الصحية.. وانتهينا من الاستعداد للانتخابات

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-بعثة الحج السياحى: بدء تفويج 23 ألف حاج من مكة إلى المدينة اليوم

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-السيسى لـ"أسوشيتد برس": مستعد للعفو عن صحفيين حوكموا غيابيا فى حدود سلطاتى واحترام القضاء.. ونخوض حربا شرسة ضد الإرهاب.. وحل قضية فلسطين سيغير وجه المنطقة.. واتفاقية السلام يجب أن تشمل دولا عربية أخرى

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-الرئاسة: السيسى أكد لرئيس البنك الدولى إصرار مصر على تحقيق تنمية شاملة

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>- قبل ساعات من بداية العام الدراسى الجديد.. المحافظون يتوعدون المدرسين المقصرين بالإحالة للنيابة.. إحالة مديرى مدرستين و6 معلمين للتحقيق لتركهم العمل فى أسيوط.. ومحافظ الفيوم يوزع 450 شنطة مدرسية

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- المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم: الدراسة فى موعدها غدا الاثنين

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-"التعليم" تُخطر المديريات بالاستعدادات الأخيرة لبدء العام الدراسى.. تحظر التحدث فى السياسة بالفصول.. وتنسق مع الجهات الأمنية لحماية الأبنية التعليمية.. وتشدد على تسجيل الغياب والالتزام بتحية العلم

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-حبس خلية إرهابية نفذت 24 عملية تخريبية بمركز أبو حماد فى الشرقية 15 يوما

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- إحباط تسلل 31 بينهم 3 سودانيين إلى ليبيا عن طريق السلوم

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- البابا تواضروس فى زيارته الأولى لـ"إثيوبيا": النيل يحمل الخير والنماء للجميع.. ودور الخبراء ومهندسى الرى والقيادة السياسية الحكيمة فى البلدين احتواء أى خلاف حول "سد النهضة".. وثلاث روابط عميقة تربطنا

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- مصادر تكشف: حركة المحافظين عقب انتخابات البرلمان نهاية أكتوبر المقبل.. اللواء خالد فودة أبرز المرشحين لمنصب محافظ القاهرة.. والإبقاء على المهندس محمد عبد الظاهر بالقليوبية

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- سميح ساويرس لـ"جدو": لا نريدك فى الجونة

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-بالفيديو والصور.. حريق بقطار منوف فى محطة مصر برمسيس.. مصادر: النيران اندلعت فى العربة الأخيرة بعد نزول الركاب وسيجارة وراء الحادث.. وانتظام حركة قطارات الوجهين القبلى والبحرى

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- ضبط إرهابيين مشتبه فى تورطهم باستهداف حافلة شرطة بسيناء.. التحقيقات: نفذوا عدة عمليات ضد قوات الأمن كرد فعل على نجاح "حق الشهيد".. ومصادر: استمرار الحملات الأمنية المكثفة بالشيخ زويد ورفح والعريش

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- "الإدارية العليا" تحسم غدا مصير أحمد عز وسما المصرى بانتخابات البرلمان

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-"العليا للانتخابات": تلقينا 18 شكوى بمخالفات الدعاية.. 17 ألفا و465 متابعا للمنظمات المصرية و717 متابعا دوليا.. و3 آلاف و639 تصريحا لوسائل الإعلام..والثلاثاء إعلان الكشوف النهائية وبدء الدعاية

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- بالصور.. وزير الصحة من أسوان: إلغاء مسمى مستشفيات التأمين الصحى.. خطة لتحويل مستشفى الحميات لمركز لعلاج الفيروسات الكبدية.. أحمد عماد: زيادة رواتب الكوادر الطبية لتحفيزهم على العمل بمستشفيات الوزارة

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