سامح شكرى:السيسى ناقش مع رئيس السنغال ضرورة وجود مقعد لمصر بمجلس الأمن

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قال وزير الخارجية سامح شكرى إن الرئيس عبد الفتاح السيسى ناقش مع نظيره السنغالى، ماكى سال، سبل الفوز بمقعدين لكلا البلدين ضمن الدول الأعضاء بمجلس الأمن الدولى.

وأضاف شكرى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، أن مباحثات السيسى والرئيس السنغالى تطرقت إلى سبل دعم وتعزيز العلاقات بين البلدين فى شتى المجالات، موضحاً أن هناك تطابقا واتفاقا فى الرؤى فيما يتعلق بالقضاء الأفريقية والمشروعات التنموية ذات الأولوية فى القارة السمراء.

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