بالفيديو.. انتهاء المباحثات الثنائية بين السيسى ورئيس السنغال فى نيويورك
انتهت منذ قليل، المباحثات الثنائية بين الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ورئيس جمهورية السنغال ماكى سال، بمقر الأمم المتحدة بنيويورك.إعلان - Ads إعلان - Ads
الرئيس السنغالى يصل مقر الأمم المتحدة بنيويورك لمقابلة السيسى
وأكدا الرئيسان خلال المباحثات عمق العلاقات بين البلدين، وبحثا سويًا سبل تعزيز التعاون المشترك.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، التقى اليوم الأحد، بان كى مون الأمين العام للأمم المتحدة.
الرئيس السنغالى يصل مقر الأمم المتحدة بنيويورك لمقابلة السيسى
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