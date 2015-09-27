بالصور.. وزير الصحة يتفقد مستشفيات أسوان‎

قرر الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان، دعم أعمال التطوير لمستشفى التأمين الصحي بأسوان بـ 12 مليون جنيه من اعتمادات وزارة الصحة وخاصة أن المستشفى تقدم الخدمة الصحية لقطاع كبير من المواطنين الخاضعين لمنظومة التأمين الصحي.

حيث تضم المستشفى 210 سرير بمختلف الأقسام العلاجية بجانب 8 أسرة بالعناية المركزة و7 غرف عمليات وأقسام للأشعة والتحاليل والغسيل الكلوي.

جاء ذلك أثناء تفقد وزير الصحة لبعض المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة، يرافقه محافظ أسوان مصطفى يسري والدكتور منصور كباش رئيس جامعة أسوان، وقيادات وزارة الصحة والدكتور إيهاب حنفي مدير عام الصحة بأسوان، وقد أشاد الوزير بالمستوى الطبي لمستشفى التأمين الصحي من حيث البنية الأساسية والتجهيزات والأطقم الطبية، كما استمع لشرح مفصل من الدكتور بشرى رضاوي مدير عام المستشفى، والذي كشف لوزير الصحة عن وجود نقص حاد فى أطباء الأشعة والتخدير، بجانب بعض المطالب الأخرى الخاصة برفع كفاءة شبكات التكيف والصرف الصحي وهى التي ستدخل ضمن أعمال التطوير، وأكد الدكتور أحمد عماد على ضرورة تدعيم المستشفيات الجامعية والعسكرية لمنظومة الصحة بمصر، من خلال دعم المستشفيات التابعة للوزارة بالكوادر الطبية فى مختلف الأقسام العلاجية، لافتًا إلى أن تطبيق قانون التأمين الصحي بالكامل سيقضي على النقص فى الخدمة الصحية من خلال إتاحة الخدمة العلاجية فى أي مستشفى سواء كانت تابعة للوزارة أو الجامعات أو الخاصة، حيث ستخضع جميع هذه المستشفيات للمنظومة الجديدة، وخاصة أنه سيكون لكل مواطن كارت صحي مثل الرقم القومي لمتابعة الهوية الصحية له من أجل الحصول على الخدمة المطلوبة بجودة عالية مع إعطاء الأولوية لغير القادرين فى تطبيق المنظومة الجديدة بالتعاون مع وزارة التضامن الإجتماعي لحصرهم.

> أثناء تفقده لمستشفى الحميات وافق وزير الصحة على دعم المستشفى بعدد 2 مصعد كهربائي وجهاز أشعة مقطعية وأجهزة تكيف لأقسام الحميات والكبد، كما وعد الوزير بدراسة رفع كفاءة مشرحة أسوان العمومية باعتماد 100 ألف جنيه من موازنة الوزارة لهذا الغرض، وبعد قيام الدكتور نادر محروس مدير عام المستشفى بعرض وافى عن الخدمات الصحية

> التي تقدمها المستشفى أثنى الوزير بالمستوى الطبي لمستشفى الحميات سواء من كوادر بشرية أو تجهيزات طبية، مما يجعله مركزًا صحيًا هامًا لمواجهة الأمراض الوبائية وخاصة القادمة من المناطق الحدودية، مشيراً إلى أن المستشفى سيتم

> تجهيزه ليصبح مركز لأمراض الكبد والجهاز الهضمي، بالإضافة إلى قسم الحميات لخدمة مواطني أسوان ومحافظات جنوب الصعيد .

> وشملت زيارة وزير الصحة للمحافظة الوحدة الصحية بقرى توطين أهالى النوبة بمنطقة وادى كركر، والتي تم إنشاءها على

> مساحة 650 م2 وبتكلفة 2،5 مليون جنيه، وهى تضم بجانب الإستقبال عيادات خارجية لأقسام الأسنان وتنظيم الأسرة ورعاية الحوامل والتطعيمات والأمصال ومعمل ومدعمة بطاقم طبي متكامل ويطبق فيها نظام الضمان الصحي لغير القادرين، كما تفقد وزير الصحة يرافقه المحافظ موقع مستشفى أسوان العام الجديد بمنطقة الصداقة الجديدة لتوفير الخدمة الصحية المجانية للمواطن البسيط، و تقع على مساحة 14,5 ألف م2 وتضم 8 أدوار بسعة 163 سرير و4 غرف عمليات كبرى، و تصل تكلفة الإنشاءات فيها إلى 140 مليون جنيه بخلاف تكلفة التجهيزات الطبية بواقع 110 مليون جنيه، وفي نهاية جولته تفقد الدكتور أحمد عماد أعمال التطوير داخل المستشفي الجامعي بتكلفة وصلت لحوالي 160 مليون جنيه، منها 52 مليون جنيه لأعمال التطوير والتجديد في المباني والمنشآت والباقي للأجهزة الطبية، كما قام بزيارة مركز الدكتور مجدي يعقوب لأمراض وأبحاث القلب، فيما أختتم وزير الصحة جولته التفقدية بأسوان بزيارة معهد الأورام.

ومن جانبه أثنى محافظ أسوان على حرص وزير الصحة بتفقد المستشفيات والوحدات الصحية والتعرف من قرب

> على نقاط القوة والسلبيات الموجودة لمواجهتها من على أرض الواقع والتعامل معها من أجل توفير الخدمية الصحية بجودة عالية .