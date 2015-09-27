ضبط 140 قسطرة منتهية الصلاحية داخل نباتات الزينة بالمطار

تمكنت جمارك «مطار القاهرة» الدولي، من ضبط راكب بحوزته عدد كبير من القسطرات الطبية منتهية الصلاحية، في محاولة منه لتهريبها داخل نباتات الزينة قادما من السعودية.

أمكن ضبط الراكب أثناء إنهاء إجراءات ركاب رحلة «مصر للطيران» رقم 653 القادمة من الرياض، وبدأت الواقعه بإشتباه مدير الحركة بالجمرك، علي سلامة، في حقائب الراكب “س . أ” وبتفتيشها تبين وجود مجموعة من نباتات الزينة البلاستيكية وبداخلها 140 قسطرًة طبيًة منتهية الصلاحية وتمثل خطورة على صحة المرضى، ليقرر مدير عام الجمارك عمر سعد، بمصادرة المضبوطات وتحرير محضر للراكب. وإخطار النايبة للتحقيق والتصرف.