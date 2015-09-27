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ضبط 140 قسطرة منتهية الصلاحية داخل نباتات الزينة بالمطار

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ضبط 140 قسطرة منتهية الصلاحية داخل نباتات الزينة بالمطار ضبط 140 قسطرة منتهية الصلاحية داخل نباتات الزينة بالمطار

مطار القاهرة

تمكنت جمارك «مطار القاهرة» الدولي، من ضبط راكب بحوزته عدد كبير من القسطرات الطبية منتهية الصلاحية، في محاولة منه لتهريبها داخل نباتات الزينة قادما من .

أمكن ضبط الراكب أثناء إنهاء إجراءات ركاب رحلة « للطيران» رقم 653 القادمة من الرياض، وبدأت الواقعه  بإشتباه مدير الحركة بالجمرك، علي سلامة، في حقائب الراكب “س . أ” وبتفتيشها تبين وجود مجموعة من نباتات الزينة البلاستيكية وبداخلها 140 قسطرًة طبيًة منتهية الصلاحية وتمثل خطورة على صحة المرضى، ليقرر مدير عام الجمارك عمر سعد، بمصادرة المضبوطات وتحرير محضر للراكب. وإخطار النايبة للتحقيق والتصرف.

 

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