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مرسي يعتمد اختيار عودة رئيساً لـ"قضايا الدولة".. ويصدق على قانونين لـ"الشورى"

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مرسي يعتمد اختيار عودة رئيساً لـ"قضايا الدولة".. ويصدق على قانونين لـ"الشورى" مرسي يعتمد اختيار عودة رئيساً لـ"قضايا الدولة".. ويصدق على قانونين لـ"الشورى"

كتب : أحمد البهنساوي منذ 34 دقيقة

أصدر الرئيس محمد مرسي قراراً جمهورياً رقم 423 لسنة 2013، بتعيين المستشار عزت عودة رئيساً لهيئة قضايا الدولة، ابتداءً من أول يوليو المقبل، وذلك خلفاً للمستشار محمد عبدالعظيم الشيخ، الذي سيحال إلى التقاعد بنهاية العام القضائي 30 يونيو الجاري.

وبذلك يكون الرئيس قد اعتمد نتيجة اختيار الجمعية العمومية لمستشاري هيئة قضايا الدولة، التي انعقدت في 2 يونيو واختارت عودة رئيساً قادماً للهيئة، بصفته أقدم أعضائها حالياً.

وفي سياق متصل، صدق الرئيس محمد مرسي على القانون الذي قرره مجلس الشورى بالإذن لوزير المالية نيابة عن في ضمان الشركة القابضة لكهرباء وشركاتها التابعة، فيما تحصل عليه من تمويلات، وضمان الوفاء بالالتزامات المالية فيما تتعاقد عليه من مشروعات، يتم تنفيذها من خلال القطاع الخاص، أو المشاركة مع القطاع الخاص.

كما صدق الرئيس على القانون الذي قرره مجلس الشورى لتعديل قانون هيئات رعاية الشباب والرياضة، والذي ينص على حظر ترشح من يزيد سنهم عن 45 عاماً لعضوية مجالس إدارات أندية ومراكز الشباب.

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