انتهاء مدارس البحيرة من تجهيزاتها لاستقبال العام الدراسى

أعلن الدكتور محمد سلطان، محافظ البحيرة عن انتهاء مدارس المحافظة من تجهيزتها لاستقبال مليون و200 ألف طالب وطالبة بجميع المراحل الدراسية فى 18 إدارة تعليمية تضم 3708 مدرسة.

وأشار المحافظ إلى أنه قد تم إجراء الصيانة البسيطة لعدد 1121 مدرسة وجارى الانتهاء من 221 مدرسة أخرى يتم صيانتها من خلال جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع الدكتور إبراهيم التداوى – وكيل وزارة التربية والتعليم لبحث الاستعداد لبدء العام الدراسى، وموقف جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب.

وأوضح محافظ البحيرة إسناد 344 مدرسة من خلال هيئة الأبنية التعليمية لإجراء الصيانة الشاملة لها سيتم الانتهاء منها خلال شهر أكتوبر القادم حيث تم تسكين طلاب تلك المدارس بالمدارس المجاورة لحين الانتهاء من أعمال الصيانة الشاملة.

كما تم تزويد 1690 فصلا فى 193 مدرسة بعدد جهاز كمبيوتر + داتا شو + كاميرا + سبورة ذكية لكل فصل لتطبيق البنية التكنولوجية بتلك المدارس كمرحلة أولى.

وقد وجه محافظ البحيرة بسرعة توزيع الكتب المدرسية لجميع الصفوف والمراحل الدراسية خلال أسبوع مؤكدا على ضرورة انتظام التلاميذ من أول يوم فى العام الدراسى وقيام مديرى الإدارات التعليمية بالمتابعة المستمرة لحسن انتظام العملية التعليمية والاستماع لمطالب أولياء الأمور للعمل على حلها أولا بأول، كما وجه بتكثيف أعمال النظافة والتشجير داخل وخارج المدارس.