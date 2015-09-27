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ضبط 20 مخالفة تموينية خلال أيام العيد بمطروح

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ضبط 20 مخالفة تموينية خلال أيام العيد بمطروح ضبط 20 مخالفة تموينية خلال أيام العيد بمطروح
أعلن السيد أبو اليزيد مدير مديرية بمطروح، فى تصريحات صحفية اليوم الأحد، عن ضبط 20 مخالفة تموينية، خلال حملات المرور على المخابز البلدية والمحلات التجارية ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، خلال أيام عيد الأضحى المبارك، والتأكد من توافر الخبز بجميع المخابز وتوافر المواد البترولية والبوتاجاز والسلع التموينية المختلفة .

وأشار مدير التموين، إلى تحرير 20 محضراً غش تجارى للمخابز البلدية المخالفة لمنظومة الخبز، لنقص فى وزن الرغيف وعدم الإعلان عن الأسعار والبيع بأكثر من السعر المقرر بالمحلات التجارية وعدم توافر بنزين 80 و 92 بإحدى محطات الوقود وعدم ممارسة النشاط لأحد مستودعات البوتاجاز وتم تحويل المخالفات إلى النيابة العامة للتصرف.

من جانبه، شدد اللواء علاء أبو زيد محافظ مطروح، على ضرورة بذل المزيد من الجهد، فى مراقبة المخابز والأسواق والمحلات التجارية ومستودعات البوتاجاز وملاحقة المخالفين، لضبط الأسعار وذلك حرصاً على مصلحة المواطن فى حصوله على السلع المدعمة من الدولة .
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مصر 365

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