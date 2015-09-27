الأمن الإدارى بجامعة بنها يرفع حالة الطوارئ لاستقبال الطلاب

رفعت أجهزة الأمن الإدارى بجامعة بنها برئاسة زين سرحان، حالة الطوارىء القصوى لاستقبال الطلاب بمختلف كليات الجامعة.

وقال زين سرحان مدير إدارة الأمن المدنى بالجامعة فى تصريحات له، إن رئيس الجامعة الدكتور على شمس الدين وجه تعليمات للإدارة العامة للأمن بتشديد إجراءاتها وتنفيذ خطة استقبال العام الدراسي الجديد وحسن معاملة الطلاب وذويهم وتكثيف التواجد الأمنى بالجامعة.

يأتى ذلك فيما قام مدير عام الإدارة العامة للأمن، بالمرور على جميع الكليات والمدن الجامعية، وحث أخصائي الأمن على الالتزام التام بالتعليمات والتحلي بضبط النفس المتناهي مع الطلاب والزائرين، كما شدد على ضرورة الإلتزام بالزي الرسمي للإدارة والمظهر العام.

كما اطمأن على المنافذ، وأكد على تسهيل إجراءات دخول الطلاب للحرم الجامعي بالتوازي مع اتخاذ كافة الاحتياطات الأمنية اللازمة، كاشفًا عن أنه تم رفع درجة الاستعداد بفريق مواجهة الأزمات والطوارئ بأجنحته الثلاث صقر ونسر وفهد.