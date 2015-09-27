لاتسيو يشعل المنافسة على قمة إيطاليا بفوز مثير

(إفي): اشتعلت المنافسة على قمة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، بفوز مثير للاتسيو يوم الأحد على مضيفه هيلاس فيرونا بهدفين لواحد ضمن الجولة السادسة، ليبتعد بثلاث نقاط مؤقتا عن قمة الجدول.

ونجح الضيوف رغم النقص العددي في صفوفهم وتأخرهم بهدف سجله لاعب أصحاب الأرض، فيليب هيلاندر (ق33)، في الظفر بالنقاط الثلاثة.

وجاء التعادل للاتسيو في الشوط الثاني من ركلة جزاء (ق63) سجلها الأرجنتيني لوكاس بيليا.

ولم يمنع طرد ماوريسيو (ق81) بعد نيله البطاقة الصفراء الثانية، فريق لاتسيو من تسجيل هدف الفوز قبل نهاية الوقت الأصلي من اللقاء بأربع دقائق من خلال ماركو بارولو.

وبهذا يرفع لاتسيو رصيده إلى 12 نقطة في المركز الخامس، ليبتعد بفارق نقطة واحدة عن وصيف الجدول، تورينو، وبثلاث نقاط مؤقتا عن إنتر ميلانو المتصدر الذي سيصطدم بفيورنتينا ثالث الترتيب (12 نقطة) في وقت لاحق بنفس الجولة.

وكان تورينو قد فاز أيضا على ضيفه باليرمو 2-1 رغم خوضه النصف ساعة الاخيرة من عمر اللقاء بنقص عددي.

وسجل تورينو هدفين عبر الكوستاريكي جيانكارلو جونزاليس بالخطأ في مرمى باليرمو (ق44) وماركو بيناسي (ق48).

ولكن طرد كريستيان مولينارو (ق61) قلص من فعالية أصحاب الارض ليتلقوا هدف تقليص الفارق لباليرمو عبر جونزاليس الذي صحح خطأه (ق71).

وحافظ تورينو على تفوقه حتى نهاية اللقاء رغم طرد لاعب اخر من صفوفه، النيجيري جويل اوبي (ق90).

وتجمد رصيد باليرمو الذي مني بالهزيمة الثالثة تواليا عند سبع نقاط في المركز الثاني عشر.

وفي مباريات أخرى عاد أودينيزي أخيرا للانتصارات بفوزه على بولونيا 2-1.

وحول أودينيزي أيضا تأخره بهدف للفرنسي انتوني مونيي (ق32) إلى فوز بهدفين عبر الغاني إيمانويل أجيمانج بادو (ق62) والكولومبي دوفان زاباتا (ق86).

وأصبح رصيد أودينيزي 6 نقاط في المركز الـ13 مقابل ثلاث نقاط لبولونيا ليحتل المركز الثامن عشر.

فيما انتهى لقاء ساسولو مع ضيفه كييفو فيرونا بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، ليرفع ساسولو رصيده إلى 12 نقطة في المركز الرابع ويحافظ على سجله خاليا من الهزائم، مقابل 11 نقطة لكييفو فيرونا في المركز السابع.