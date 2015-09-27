أخبار عاجلة

8 الصبح - السفير هاني خلاف : أستغرب من "الشماتة" الظاهرة من المعارضة السورية بعد الضربة الأمريكية -
السيسي يلتقي وفدا من الكونجرس في «الاتحادية» -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم -
8 الصبح - السفير هاني خلاف يكشف رد فعل الدول الأجنبية والعربية على الضربة الأمريكية فى سوريا -
8 الصبح - رأي السفير هاني خلاف فى الضربة الأمريكية للقاعدة الجوية التابعة لجيش بشار فى سوريا -
8 الصبح - "مطبخ سليمان" ... مطبخ متنقل لبيع "الكبدة والسجق" على الطريقة الأسكندرانية -
وزير الرياضة: دوري أبطال العرب سيشهد حضورا جماهيريا بنسبة 75% -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

تقرير في الجول - 7 أسباب أدت إلى هزيمة ' مذلة ' لسيتي أمام توتنام

Google+ Print
تقرير في الجول - 7 أسباب أدت إلى هزيمة ' مذلة ' لسيتي أمام توتنام تقرير في الجول - 7 أسباب أدت إلى هزيمة ' مذلة ' لسيتي أمام توتنام

هزيمة رباعية مذلة لمانشستر سيتي أمام توتنام برباعية مقابل هدف.. فريق تخطت صفقاته الصيفية قيمة 150 مليون جنيه استرلينى الصيف الماضي! فكيف يسقط هكذا؟

الخسارة تفتح ملفات عديدة تجاهلها الكثيرون فى خضم الصفقات الكبيرة التى أبرمها سيتي الموسم الحالي.

وبالنظر لسقوط يوم السبت امام توتنام وقبلها هزيمة وست هام فى الجولة السادسة وأيضا الخسارة من يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا.

ويستعرض FilGoal.com أسباب سقوط سيتي من خلال سبع نقاط أساسية والتي ظهرت مبكرا رغم البداية القوية وتحقيق خمسة انتصارات متتالية بشباك نظيفة.

1- من بديل أجويرو

المهاجم الأرجنتيني من العيار الثقيل ومن أفضل مهاجمي العالم لكن هذا لا يمنع من وجود بديل له. فأين هو في ظل كثرة إصاباته وتذبذب مستواه أحيانا وسمح بيللجريني برحيل الثنائي ستيفان يوفتيتش لإنتر ميلان وإدين دجيكو لروما.

إذا كان رحيل يوفتيتش مبررا بفشل اللاعب عبر عامين في الدوري لكن لماذا رحل دجيكو أحد هدافي سيتي في المواسم الثلاثة الأخيرة. خاصة أنه لم يتم التعاقد مع بديل مثله.

دجيكو مهاجم مختلف عن أجويرو فهو رأس حربة صريح داخل منطقة الجزاء من نوعية المهاجمين رقم ( 9 ) يجيد فى الكرات العرضية والمشتركة وكثيرا ما يلعب بجوار أجويرو فى حال الدفع بمهاجمين. يفتح مجالات كثيرة للأرجنتيني فلماذا رحل؟

هل ويلفريد بوني القادم من سوانزي في يناير الماضي على نفس مستوى سيتي؟

2- الحارس الثاني

بديل جو هارت الحارس الأساسي لمانشستر سيتي هو الأرجنتيني كابييرو. متوسط المستوى قانع بدور البديل لا يثير مشاكل الرغبة في اللعب أساسيا ولهذا تعاقد معه بيللجريني من مالاجا.

 

هل يصلح الحارس ليكون أحد حراس الفريق البطولة. مقارنة مثلا مع تشيلسي الذي حقق الموسم الماضي اللقب كان يملك ثيبو كورتوا وبيتر تشك قبل رحيل الأخير لأرسنال ليستبدله جوزيه مورينيو بأسمير بيجوفيتش حارس ستوك سيتي المميز.

أرسنال يملك الآن تشك وأوسبينا حارس كولومبيا.

يونايتد لديه البارع ديفيد دي خيا وبديله سيرجيو روميرو حارس الأرجنتين.

لكن مستوى حراسة مرمى سيتي في أزمة لنهاية الموسم.

3- دميكليس

المدافع الأرجنتيني المحبب لدى المدرب التشيلي بيللجرينى.

سبق أن دربه فى أندية أخرى قبل سيتي وهو بديل لا بأس به بالنظر لعمره 34 عاما. ويرى المدرب التشيلي أن اللاعب يمتلك قدرات جيدة في مركز قلب الدفاع ولا يثير مشاكل بجلوسه بديلا.

أبقى سيتي على المدافع الأرجنتيني المخضرم وترك دينايير معارا لجالاتاسراي رغم حصوله على أفضل مدافع شاب في الدوري الاسكتلندي الموسم الماضي.

كان في حاجة لفرصة كبديل مع سيتي على الأقل الموسم الجاري.

4- توريه.. هل نسى مركزه؟

توريه محور الارتكاز البارز بصفوف مانشستر سيتي وصاحب القدرات الهجومية الكبيرة بلغ من العمر 32 عاما وتراجعت قدراته البدنية وتسبب كمية الأهداف الكبيرة التي أحرزها الموسم قبل الماضي فى تعليمات بالزيادة للهجوم بشكل مبالغ فيه حاليا.

 

وبإضافة تراجع قدراته البدنية سنجد أن توريه أصبح من المستحيل ان يلعب كارتكاز دفاعي وإن دوره الحالي أصبح ارتكاز ثالث أو صانع ألعاب (Terquista) كصانع ألعاب أمام لاعبا ارتكاز على الدائرة.

لكن بيللجريني يصر على إشراكه كلاعب وسط مدافع مساند ويندفع توريه ويترك البرازيلي فرناندينو يعانى بمفرده في وسط الملعب وغالبا ما يستقبل سيتي أهداف من المرتدات.

5- سمير نصرى حبة فوق و5 تحت

استبعد ديشامب مدرب الفرنسي هذا اللاعب من قائمة كأس العالم الماضية وتثبت الأيام صحة هذا القرار رغم اسم اللاعب الكبير ولكنه من اكثر اللاعبين اهتزازا فى المستوى وعدم ثبات وكثيرا ما يخذل جماهير سيتي في المواجهات الكبيرة بخلاف مباراة روما العام الماضي فى دوري أبطال أوروبا. صعب أن تتذكر له دورا حاسما فى المباريات الصعبة.

بقاء نصري بهذا الراتب الأسبوعي الضخم أمر غريب وكان من الأفضل السماح له بالرحيل ليوفنتوس الذي طلبه الصيف الماضي.

6- سيتي لن يكون برشلونة يا بيللجريني

أي شخص يقرأ تصريحات بيللجريني يشعر بنبرة عناد داخل هذا المدرب فهو يصر حسب قوله على الكرة الجميلة الممتعة مع إحراز الأهداف الكثيرة مع تحقيق الانتصارات.

ورغم صعوبة الدوري الإنجليزي يصر بيللجرينى كثيرا على الدفع بمحاور هجومية كثيرا. سيتي يهاجم على الأقل بخمسة لاعبين.. توريه وديفيد سيلفا ونافاس (دى بروين) بخلاف سترلينج وأجويرو.

زباليتا أيضا الظهير الأيمن يتمتع بقدرات هجومية مع كولاروف على اليسار. وإذا كان البعض يعيب على مورينيو التحفظ الدفاعي فى كثير من الأحيان. لكن الاندفاع الهجومي بتهور غير مطلوب ويدفع سيتي فى مناسبات كثيرة ثمن فادح لتشكيلته غير المتوازنة.

7- الإصابات كثيرة

من الموسم الماضي وسيتى يعاني من ناحية الإصابات فنلاحظ غياب متكرر لعناصر بعينها لعامل الإصابة مثل أجويرو وديفيد سيلفا وكومباني والثلاثي مع توريه يمثل العمود الفقري لسيتي.

تلك الإصابات تضع علامة تعجب عن المسؤول خاصة أن الكثير منها إصابات عضلية وهو ما يفتح باب الجدل حول مسئولية الجهاز الفني حول تلك الإصابات او الجهاز الطبي أو كلاهما سويا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
جيجز: المنتخب المصري قادر على الوصول لكأس العالم

جيجز: المنتخب المصري قادر على الوصول لكأس العالم

أبو ريدة يرفض تعيين إيهاب لهيطة كمدير لإدارة المنتخبات

أبو ريدة يرفض تعيين إيهاب لهيطة كمدير لإدارة المنتخبات

انتظرونا الجمعة 07 إبريل .. نجم المنتخب المصري عمرو وردة في برنامج القاهرة أبوظبي على onsport

انتظرونا الجمعة 07 إبريل .. نجم المنتخب المصري عمرو وردة في برنامج القاهرة أبوظبي على onsport

إعلان رواتب مدربي المنتخبات: حمادة صدقي يزيد على هاني رمزي بـ 20 ألف جنيه

إعلان رواتب مدربي المنتخبات: حمادة صدقي يزيد على هاني رمزي بـ 20 ألف جنيه