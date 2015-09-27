الثوم والكرفس أبرز الأطعمة لتقليل التوتر والإجهاد

عندما تكون تحت ضغط، ومتوتر تبحث عن الحصول على النوم لكن أحيانًا تجد نفسك غير قادر على النوم وستستيقظ فى ساعة مبكرة من الليل بسبب ارتفاع أعراض التوتر إلى أعلى مستوياتها.

فى هذا السياق، كشف الموقع الطبى الأمريكى “Health”، المختص بفوائد الأغذية والعلاجات الطبيعية، عن بعض الأطعمة التى تقلل من الشعور بالتوتر والإجهاد، وتشمل:

الكرفس

>يحتوى الكرفس على التريبتوفان الذى يساعد الجسم على إنتاج السيروتونين الكيميائى فى الدماغ، وهو موصل عصبى ضرورى للمحافظة على تعزيز المزاج الإيجابى والنوم العميق.

وأوضح الخبراء أن سيقان الكرفس خالية من السكر لذلك يمكن تناولها قبل النوم لأنه يساعد على تعزيز النوم والحفاظ على مستويات السكر فى الدم ثابتة طوال الليل لمنع الاستيقاظ المفاجئ ليلاً.

الثوم

>يؤثر الإجهاد والقلق على المدى الطويل على المناعة، الذى هو السبب فى ارتفاع خطر الإصابة بالأمراض، لذلك ينصح الخبراء بتناول الثوم لأنه يحتوى على مضادات للجراثيم قوية، والفيروسات والفطريات، حيث يساعد على دعم نظام المناعة وخفض الإجهاد ويمكن أيضا أن يساعد على تقليل التهاب الأنسجة والمفاصل.