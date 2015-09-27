محاكمة طالب خليجي تسبب في وفاة رجل أعمال بمطعم

باشرت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات في دبي محاكمة طالب خليجي اعتدى على رجل أعمال آسيوي داخل مطعم على خلفية التقاط صور تذكارية، بأن لكمه في وجهه ورأسه، ما أدى إلى وفاته «دون أن يقصد قتله».

وتشير أوراق القضية إلى أن المتهم كان يتناول وجبة العشاء مع فتاة داخل أحد الفنادق في منطقة الصفوح، وشاهد المجني عليه يلتقط صوراً تذكارية له ولزملائه الذين كانوا يجلسون برفقته على طاولة قريبة من طاولته، ما أثار استياءه غيرةً على خطيبته، وهو ما دفعه إلى التوجه إلى طاولة المجني عليه وتوبيخه على فعلته التي انتهت بضربه في وجهه ورأسه، ما أدى إلى فقدانه الوعي، ووفاته بعد نقله إلى المستشفى. وأظهر تقرير الطب الشرعي أن الوفاة ناتجة عن نزف دماغي وصدمة.

>