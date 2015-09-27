أخبار عاجلة

8 الصبح - السفير هاني خلاف : أستغرب من "الشماتة" الظاهرة من المعارضة السورية بعد الضربة الأمريكية -
السيسي يلتقي وفدا من الكونجرس في «الاتحادية» -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم -
8 الصبح - السفير هاني خلاف يكشف رد فعل الدول الأجنبية والعربية على الضربة الأمريكية فى سوريا -
8 الصبح - رأي السفير هاني خلاف فى الضربة الأمريكية للقاعدة الجوية التابعة لجيش بشار فى سوريا -
8 الصبح - "مطبخ سليمان" ... مطبخ متنقل لبيع "الكبدة والسجق" على الطريقة الأسكندرانية -
وزير الرياضة: دوري أبطال العرب سيشهد حضورا جماهيريا بنسبة 75% -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

بريطانيا تلمح لإمكانية العمل مع روسيا لمواجهة «داعش» مطالبًة برحيل الأسد

Google+ Print
بريطانيا تلمح لإمكانية العمل مع روسيا لمواجهة «داعش» مطالبًة برحيل الأسد بريطانيا تلمح لإمكانية العمل مع روسيا لمواجهة «داعش» مطالبًة برحيل الأسد

الرئيس السوري بشار الأسد

ألمحت «رئاسة الوزراء» البريطانية، اليوم الأحد، إلى إمكانية العمل والتعاون بين رئيس الوزراء ديفيد كاميرون، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين؛ لهزيمة تنظيم «داعش»، وطالبت الرئيس السوري، بشار الأسد، بـ”الرحيل لإحلال السلام في البلاد”.

وقالت المتحدثة باسم رئيس الوزراء البريطاني -في تصريحات صحفية- أوردتها وكالة أنباء « الشرق الأوسط»، إن مسلحي تنظيم داعش يمثلون خطرًا على روسيا كما هو الحال على أوروبا وبقية دول العالم. وأضافت، ان بريطانيا اصبح من الواضح لديها أن داعش يمثل تهديدًا على روسيا كما هو الحال لأوروبا وبقية الدول في شتى أنحاء العالم، وبالتالي يتعين العثور على حل للعمل معا.

ويشارك رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في اجتماعات الجمعية العامة «للأمم المتحدة» في نيويورك، ويفكر كاميرون في اقتراحات لتوجيه ضربات جوية للتنظيم في سوريا، ويعتقد أن هناك مبررات قوية لهذا العمل، إلا أنه يرغب في القيام بهذا العمل بدعم برلماني، ورغم ذلك تصطدم رغبته في التعاون مع روسيا، برغبة البريطانية في التخلص من الرئيس بشار الأسد الحليف القوي لموسكو.

وقالت المتحدثة البريطانية، إن داعش والأسد عدوان للشعب السوري، بجانب الرغبة للتعامل مع تهديد داعش، لكن إيجاد حل سياسي يؤدي إلى الانتقال بالبلاد بعيًدا عن الرئيس الأسد لزعيم مختلف يمكنه أن يوحد الشعب السوري، وحكومة شاملة يمكن للمجتمع الدولي أن يتعامل معها لمواجهة تهديد داعش.

ومن المنتظر أن يدعو “كاميرون” في كلمته، أمام الأمم المتحدة الدول الأخرى لزيادة مساعدتهم لأزمة اللاجئين، التي تسبب فيها الصراع السوري، ويقول في كلمته بالأمم المتحدة في وقٍت لاحٍق إنه بينما تمثل عروض المساعدة  الأمل، فانه يجب معالجة مسببات عدم الاستقرار وعدم الأمن في العالم اليوم.

يذكر أن وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند، كان قد صرح منذ أيام إن على الرئيس الأسد الرحيل، إلا أنه قد يكون من الضروري التحدث معه في إطار عملية نقل السلطة، وهو ما يمثل تحولًا في السياسة الأوروبية الأمريكية برفض أي حوار مع النظام السوري.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
في بيان للبرلمان.. الحريري ينتقد موقف الحكومة من الهجوم الأمريكي على سوريا

في بيان للبرلمان.. الحريري ينتقد موقف الحكومة من الهجوم الأمريكي على سوريا

تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف

تصريحات الحكومة المصرية تُثير جدل كبير وخبراء يصفونها باعلان الافلاس والاستعطاف

برلماني يطالب الحكومة بالتصدي لمحتكري السلع الغذائية

برلماني يطالب الحكومة بالتصدي لمحتكري السلع الغذائية

بيان عاجل إلى الحكومة للمطالبة بوقف تصدير الأسماك

بيان عاجل إلى الحكومة للمطالبة بوقف تصدير الأسماك