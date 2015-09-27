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رئيس شركة مياه القليوبية يتفقد محطات المياه ويعلن عن تطهير خطوط الصرف

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رئيس شركة مياه القليوبية يتفقد محطات المياه ويعلن عن تطهير خطوط الصرف رئيس شركة مياه القليوبية يتفقد محطات المياه ويعلن عن تطهير خطوط الصرف
تفقد المهندس مصطفتى مجاهد، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية، محطات المياه الشرب بمركز ومدينة بنها، وذلك لمتابعة سير العمل بالمحطات والشبكات ومتابعة إصلاح الأعطال ومدى تنفيذها.

وشدد المهندس مصطفى مجاهد، على ضرورة انتظام أعمال التشغيل ومتابعة خطة الصيانة بصفة مستمرة وإجراء عمليات الغسيل والتطهير طبقا للخطة المعدة لها، وذلك للحفاظ على جودة وسلامة المياه المنتجة.

وتوجه رئيس شركة مياه القليوبية، لمركز خدمة العملاء بمدينة بنها واستمع لشكاوى عدد من المواطنين ووجه بضرورة حلها، كما تفقد المنشآت الجديدة بالشركة، والتقى عددا من العاملين بالشركة وقدم لهم التهنئة بعيد الأضحى المبارك واستمع إلى مشكلاتهم ومتابعة سير العمل وأطر الارتقاء بمستويات الأداء وتلافى تعطيل سير العمل.

وأشار إلى أنه سيتم إجراء عمليات تطهير شاملة لخطوط الصرف الصحى اعتبارا من الأسبوع المقبل، وذلك على مستوى مدن وقرى المحافظة، منعا لحدوث أى انسدادات أو أعطال بالخطوط ناتجة عن سوء استخدام خدمة الصرف الصحى خلال عيد الأضحى.

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مصر 365