بالصور.. وزير الصحة يدعم مستشفى التأمين الصحى فى أسوان بـ12 مليون جنيه

قرر الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان، دعم أعمال التطوير لمستشفى التأمين الصحى بأسوان بمبلغ 12 مليون جنيه من اعتمادات وزارة الصحة، وخاصة أن المستشفى تقدم الخدمة الصحية لقطاع كبير من المواطنين الخاضعين لمنظومة التأمين الصحى، حيث تضم المستشفى 210 أسرّة بمختلف الأقسام العلاجية بجانب 8 أسرّة بالعناية المركزة و7 غرف عمليات وأقسام للاأشعة والتحاليل والغسيل الكلوى.

جاء ذلك أثناء تفقد وزير الصحة لعدد من المستشفيات والوحدات الصحية بالمحافظة يرافقه اللواء مصطفى يسرى محافظ أسوان، والدكتور منصور كباش رئيس جامعة أسوان، والدكتور إيهاب حنفى مدير عام الصحة بأسوان.



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