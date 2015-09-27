إصابة 7 فى تصادم على طريق بلقاس بالدقهلية

أصيب 7 مواطنين بإصابات مختلفة نتيجة حادث تصادم على طريق جمصة الدولى قبل نقلهم إلى مستشفى بلقاس المركزى بالدقهلية.

تلقى اللواء عاصم حمزة مدير أمن الدقهلية إخطارًا من اللواء السعيد عمارة مدير المباحث الجنائية بوقوع حادث تصادم بين سيارتى ملاكى على طريق جمصة الدولى أمام قرية المعصرة التابعة لمركز بلقاس.

انتقلت الأجهزة المنية، وتبين إصابة 7 من مستقلى السيارتين هم كل من عطية عبد المقصود 60 سنة وصلاح محمد الحسينى 58 سنة محمود عبد العزيز 19 سنة حمادة محمد السيد 30 سنة سمر إسماعيل بدوى 47 سنة ولمياء حمادة محمد 5 سنوات وسهام محمد 55 سنة، وتم نقلهم إلى مستشفى بلقاس المركزى وتقديم الإسعافات اللازمة لهم.