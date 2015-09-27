أهالى "الشبانات" بالشرقية يشيعون 6 جثامين لضحايا حادث مرورى فى حفل عرس

اتشحت قرية الشبابات التابعة لمركز الزقازيق بالشرقية بالسواد، وعمت الجنازات منازل عائلات القرية بعد فقدهم 6 من خيرة شبابها وأصيب 5 آخرين بينهم حالات خطرة إثر حادث مرورى مروع خلال حفل زفاف وقع بطريق القرية.

وخرجت الجثامين منذ قليل فى مواكب جنائزية مهيبة، أطلقت فيها صرخات النسوة حزنا على الضحايا.

وقال شهود عيان إن شباب القرية خرجوا فى موكب حفل زفاف لأحد الفتيات بالقرية , و كانت البهجة و الفرحة تعم الشوراع , حيث خرج الشباب بالدراجات البخارية فى موكب العرس لزف العروس , و أثناء توجهم لقرية هرية رزنة المجاورة حيث بلد العريس قطع الموكب ميكروباص يسير بسرعة جنونية , أدى لاصطدام مجموعة من الدراجات البخارية ببعضها وانقلاب بعضها بالترعة مما أدى لوفاة الضحايا فى الحال .

كان مستشفى الزقازيق الجامعى استقبل مساء الأمس 6 وفيات و 5 مصابين بينهم حالات خطرة.

و قال الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالشرقية , إن الحادث أسفر عن مصرع 6 أشخاص وتم التحفظ على جثث المتوفين بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة و من المتوفين " أحمد فاروق , رياض عبد الحميد 23 عاما الشبابات حاصل على دبلوم, محمود علوى أحمد محمود 22 عام الشبانات طالب بالمعهد الأزهرى, رمضان أحمد عبد الجليل 23 عاما، مقيم الشبانات، محمود صبحى الجوهرى 17 عاما " رضا فاروق صابرحمزه " 25 عاما قرية سنهوا مركز منيا القمح.

والمصابون وهم " يوسف محمد خليل على سلامة وشعبان محمد خليل على سلامة وأحمد صبحى الجوهرى مقيمين بالشبانات "وسعيد صلاح أحمد" يتلقون العلاج فى المستشفى الجامعى.



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