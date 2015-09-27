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الأورمان تنتهى من توزيع 25 رأس ماشية على الأهالى والأسر الفقيرة بالأقصر

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الأورمان تنتهى من توزيع 25 رأس ماشية على الأهالى والأسر الفقيرة بالأقصر الأورمان تنتهى من توزيع 25 رأس ماشية على الأهالى والأسر الفقيرة بالأقصر
نفذت جمعية الأورمان مشروع صكوك أضحية عيد الأضحى بمحافظات من بينها محافظة الأقصر، والتى كانت حصتها 25 رأس ماشية بلدى، حيث تم ذبحها ابتداء من صلاة العيد وحتى عصر رابع يوم فى أيام التشريق بتكلفة تصل إلى 420 ألف جنيه تقريباً.

ومن جانبه أكد اللواء ممدوح شعبان، أن الجمعية قامت بذبح 3500 رأس ماشية ما يعادل 850 طن لحوم بتكلفة 30 مليون جنيه، وتم ذبحها فى البرازيل طبقا للشريعة الإسلامية وبحضور لجنة من جمعية الأورمان، ومسئول من وزارة التضامن الاجتماعى ولجنة من المركز الإسلامى بالبرازيل، وحصة محافظة الأقصر ما يقرب من 50 طن لحوم مستوردة بتكلفة مليون و750 ألفا تقريبا، وتم توزيعها على جميع قرى ونجوع محافظة الأقصر.

وأضاف اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان الخيرية، أن الجمعية حصلت على فتوى رسمية من مفتى الجمهورية فيما يتعلق بالتوكيل الذى أجاز إنابة الجمعيات والمؤسسات الخيرية الذبح داخل مصر أو خارجها وحفظ اللحوم وتوزيعها على المحتاجين والأسر المستحقة طوال العام وعلى جميع المحافظات طبقاً للشريعة الإسلامية، موضحاً أن المشروع يراعى البعد الاجتماعى ويهدف إلى ضمان وصول لحوم الأضاحى للمحتاجين فى مختلف المحافظات، وخاصة التى تعانى نقص الموارد وارتفاع حالات الفقر.

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مصر 365

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