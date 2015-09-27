وزير الصحة يتفقد الوحدة الصحية لأهالى النوبة بوادى كركر

تفقد الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان، الوحدة الصحية بقرى توطين أهالى النوبة بمنطقة وادى كركر، والتى تم إنشاءها على مساحة 650 م2 وبتكلفة 2،5 مليون جنيه، وهى تضم بجانب الاستقبال عيادات خارجية لأقسام الأسنان وتنظيم الأسرة ورعاية الحوامل والتطعيمات والأمصال ومعمل ومدعمه بطاقم طبى متكامل ويطبق فيها نظام الضمان الصحى لغير القادرين.

كما تفقد وزير الصحة، يرافقه اللواء مصطفى يسرى محافظ أسوان، موقع مستشفى أسوان العام الجديد بمنطقة الصداقة الجديدة لتوفير الخدمة الصحية المجانية للمواطن البسيط وتقع على مساحة 14,5 ألف م2 وتضم 8 أدوار بسعة 163 سريرا و4 غرف عمليات كبرى، وتصل تكلفتة الإنشاءات فيها إلى 140 مليون جنيه بخلاف تكلفة التجهيزات الطبية بواقع 110 مليون جنيه.

وفى نهاية جولته، تفقد الدكتور أحمد عماد أعمال التطوير داخل المستشفى الجامعى بتكلفة وصلت لحوالى 160 مليون جنيه منها 52 مليون جنيه لأعمال التطوير والتجديد فى المبانى والمنشآت والباقى للأجهزة الطبية.

كما قام بزيارة مركز الدكتور مجدى يعقوب لأمراض وأبحاث القلب، فيما أختتم وزير الصحة جولته التفقدية بأسوان بزيارة معهد الأورام.

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