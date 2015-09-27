حملة إزالة بمنطقة سوق الخضار فى الغردقة لإزالة الإشغالات

شنت مديرية أمن البحر الأحمر، بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمدينة الغردقة، مدعمة بتشكيلات من الأمن المركزى، اليوم الأحد، بحملة مكبرة لإزالة الإشغالات والباعة الجائلين حول منطقة سوق الخضار بالدهار فى الغردقة.

وأسفرت الحملة التى أشرف عليها اللواء عادل التونسى مدير أمن البحر الأحمر، وقادها العقيد عادل حفنى مدير إدارة شرطة المرافق، واللواء إيهاب رأفت رئيس حى شمال الغردقة، عن إزالة 40 حالة إشغال فورى بالمنطقة حول سوق الخضار وشركة بيع المصنوعات وشارع المصالح الحكومية.

كما قامت الحملة بإزالة جميع الإشغالات والباعة الجائلين حول سور مدرسة الغردقة الثانوية بنات، ومدرسة الملحقة ومدرسة محمد الطيب.

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