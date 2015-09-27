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محافظ سوهاج: إزالة 12 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية بـ5 مراكز

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محافظ سوهاج: إزالة 12 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية بـ5 مراكز محافظ سوهاج: إزالة 12 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية بـ5 مراكز
أكد الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، فى بيان له، أن الوحدات المحلية لمراكز سوهاج وأخميم وطما وطهطا وجرجا قامت بالاشتراك مع مديرية الزراعة بسوهاج وشرطة المسطحات المائية بالمحافظة وبتأمين من قوات الأمن ومعدات الوحدات المحلية وتنفيذ حملات مكبرة أسفرت عن تنفيذ إزالات لعدد 12 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية .

وأشار الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج إلى أنه تمت إزالة عدد 5 حالات تعدٍ على الأراضى الزراعية ناحية مركز سوهاج، وإزالة عدد 3 حالات تعدٍ على الأراضى الزراعية ناحية مركز أخميم، وإزالة عدد حالتين تعدٍ على أملاك الدولة ناحية مركز طما، وإزالة حالة تعدٍ على الأراضى الزارعية ناحية مركز طهطا وأخرى ناحية مركز جرجا.

وشدد المحافظ على المتابعة المستمرة لظاهرة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بسوهاج وتكثيف الحملات بنواحى مراكز ومدن المحافظة للقضاء علي تلك الظاهرة والحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة.

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مصر 365