أمن مطروح يقدم الرعاية لـ177 مهاجرًا غير شرعى بينهم 39 طفلاً

وجه اللواء هشام لطفى، مساعد وزير الداخلية لأمن مطروح، بتوفير الرعاية والاهتمام بالمهاجرين غير الشرعيين، الذين تم انتشالهم من البحر قبالة شواطئ مدينة النجيلة، عقب تعطل مركبهم أثناء محاولتهم الهجرة إلى إيطاليا، وتوفير أماكن احتجاز لائقة آدميًا لهم لحين إنهاء الإجراءات القانونية تجاههم.

قال مدير أمن مطروح، في تصريحات صحفية اليوم الأحد، إنه تم توزيع وجبات غذائية وحلويات شرقية وعصائر على 177 مهاجرًا غير شرعى من السودان وجزر القمر والصومال وسورية من بينهم 39 طفلاً وطفلة محتجزين على ذمة القضية رقم 155 جنح برانى لسنة 2015.

وأشار مدير الأمن، إلى أنه تم توفير الأماكن الآدمية لهم مع توفير أوجه الرعاية الصحية وتوزيع الهدايا الرمزية على الأطفال.

كانت أجهزة الأمن بمحافظة مطروح، قد تمكنت يوم الجمعة الماضي، بالتعاون مع قوات البحرية وحرس الحدود، من إحباط هجرة غير شرعية إلى أوروبا وإنقاذ 174 مهاجرًا غير شرعى، كانوا على متن مركب هجرة غير شرعية، على بعد 47 ميلا بحريا شمال غرب مدينة مرسى مطروح بنطاق مدينة النجيلة.

وتبين أن المهاجرين بينهم 23 مصريًا والباقون من 9 دول مختلفة 54 من السودان و29 من سورية و35 من جزر القمر و18 من الصومال و6 من إثيوبيا و5 من إريتريا و2 من تشاد و1 من جيبوتى و1 من كينيا.

وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط، أكدوا أنهم كانوا يستقلون المركب من أمام سواحل مدينة جمصة بالدقهلية، بغرض الهجرة غير شرعية إلى دولة إيطاليا وعند شعورهم بغرق المركب أجبروا طاقم المركب بالتوجه لشاطئ البحر أمام قرية المثانى وفر طاقم المركب هاربين.

وتبين إصابة أحد المهاجرين وهو أحمد محمد عبد الله (31 سنة) سودانى الجنسية، باشتباه كسر بساق القدم اليمنى وبسؤاله عن سبب إصابته قرر أنه أصيب إثر قفزة من أعلى سطح المركب للشاطئ ولم يتهم أحدًا بالتسبب فى إصابته.

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