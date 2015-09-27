محافظ المنوفية: إنشاء مركز للطعوم فيكسيرا بمستشفى العربى بأشمون

عقد الدكتور هشام عبد الباسط، محافظ المنوفية، اجتماعا بخصوص إنشاء وتشغيل مركز للطعوم فيكسيرا بمستشفى العربى بأشمون، حضره الدكتورة هناء سرور، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة العربى للتنمية الاجتماعية، ونائب عميد معهد الكبد، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للأمصال واللقاحات، ومدير التطعيمات.

يهدف مركز الطعوم فيكسيرا إلى توفير جميع الطعوم "المصل – اللقاح"، بالإضافة إلى الطعوم الإجبارية "الروتينية" بوزارة الصحة والمتوفرة بجميع مكاتب الصحة ومراكز رعاية الأمومة والطفولة والوحدات والمراكز الصحية وذلك لتوفير سبل الوقاية من جميع الأمراض المعدية خاصة التيفود والجديرى والكوليرا والحمى الشوكية وفيروس كبد أ وب والأطفال حديثى الولادة لأمهات مصابة بفيروس B وأورام عنق الرحم والأنفلونزا الموسمية والمكورات الرئوية وباقى التطعيمات للمعتمرين والحجاج وذلك من خلال تفعيل المشاركة المجتمعية وتفعيل الدور الإيجابى لرفع الوعى الصحى لدى المواطنين.

كما أكد محافظ المنوفية حرصه على توفير الخدمة الصحية لجميع مواطنى المنوفية وتحسينها والوصول إلى أعلى المستويات فى تقديمها، مشددا على أن المحافظة تسعى إلى محاولة الوقاية من الأمراض بحيث نتفادى محاولة الإصابة بها وفى حالة حدوثها فإن حق العلاج من أول حقوق الإنسان التى نسعى إلى توفيرها.