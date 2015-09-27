جامعة جنوب الوادى: لجان استقبال وأتوبيسات لنقل الطلاب الجدد بدءا من الغد

أكد الدكتور عباس منصور، رئيس جامعة جنوب الوادى، عن استعداد الجامعة التام لاستقبال العام الدراسى الجديد 2015/ 2016، حيث تم إنهاء توزيع المقررات واعتماد جداول المحاضرات لكل الفرق الدراسية حتى يتم إتاحة الفرصة للطلاب لمعرفة أماكن المدرجات وقاعات الدراسة.

وأوضح أنه تم توجيه إدارة رعاية الشباب بالجامعة بتشكيل لجان استقبال خارج وداخل الجامعة تكون مقرها بجوار مسجد سيدى عبد الرحيم القناوى ومحطة القطار بقنا ومجمع مواقف نجع جمادى ودشنا مع تواجد موظفى رعاية الشباب عن طريق مكتب متنقل للرد على استفسارات وتوجيه الطلاب الجدد ومقرات أخرى أمام كل كلية لتوعية الطلاب.

وأضاف منصور أنه تم تخصيص أتوبيس لنقل الطلاب من خارج الجامعة إلى الحرم، وآخر يكون جاهزًا فى أى وقت، مع وضع لافتات توجيه للطلاب خارج وداخل الجامعة.

وأضاف أن هناك خطة للأنشطة الطلابية لعام 2015 /2016 بما يساعد الطلاب فى المشاركة فى كل الأنشطة الثقافية والرياضية والفنية والاجتماعية.