تقرير: الشيكولاتة من أغنى المأكولات بأقوى مضادات الأكسدة

نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها تقرير حديث من موقع "هيلث" الأمريكى، حيث أفاد الخبراء بأن مضادات الأكسدة تساعد على وقف الجذور الحرة المسببة للسرطان، وتوجد فى بعض الأغذية أبرزها البابونج والشيكولاتة.

وأوضح الخبراء أن البابونج هو بمثابة مهدئ، حيث يفضل شربه قبل النوم، حيث إنه يرفع من الحمض الأمينى "جليسين" والذى يساعد على تهدئة الجهاز العصبى.

ولكن وجد الخبراء أن البابونج يزيد أيضا من مستويات مادة تسمى حمض هبيوريك، التى تساعد على مكافحة العدوى وهى مادة فائقة الأهمية للوقاية من السرطان.

وأشار الخبراء إلى أن شرب شاى البابونج بعد الأكل قد يساعد أيضاً على انتظام عمل الجهاز الهضمى ومعالجة اضطراباته مثل تقلصات المعدة والإمساك والأعراض الشائعة المرتبطة بالتوتر مثل القولون العصبى (IBS).

وأوضح الخبراء أن التوتر يزيد من الرغبة الشديدة لتناول الحلويات، والأطعمة الدهنية، وعندما يحدث هذا يفضل تناول بعض الشوكولاتة الداكنة.

وأظهرت الأبحاث أن قالب من الشيكولاتة 40 جراما يوميا يمكن أن يساعد فى الحد من الاجهاد والتوتر، حيث إن الشوكولاتة قد تساعد على إفراز "الاندورفين بيتا" فى الدماغ التى تقلل من الشعور بالتوتر، إضافة إلى أنها من أفضل مضادات الأكسدة التى تحمى من السرطان وبعض الأمراض الأخرى.