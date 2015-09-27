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جامعة السويس تستعد لانطلاق الدراسة.. ومديرية التعليم تنهى تطوير المدارس

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جامعة السويس تستعد لانطلاق الدراسة.. ومديرية التعليم تنهى تطوير المدارس جامعة السويس تستعد لانطلاق الدراسة.. ومديرية التعليم تنهى تطوير المدارس

 

الدكتور سيد الشراقوي نائب رئيس جامعة السويس

صرح الدكتور سيد الشراقوي نائب رئيس جامعة السويس، أنهم مستعدون بنسبة 100 % لانطلاق الدراسة بكافة الكليات بالجامعة السبعة غدًا الأثنين، مؤكدًا أنه تم الإنتهاء من وضع الجداول الدراسية وتوزيع الطلاب بكافة الأقسام العملية والنظرية حسب طبيعة كل كلية.

أضاف في تصريحات خاصة أن كافة الكليات والأساتذة مستعدون لبدء العام الدراسي الجديد، وأن مجلس الجامعة الأخير وضع كافة الضوابط والشروط بكفة الكليات لنجاح الموسم الدراسي الجديد.

كما قال أيمن سمير المسئول الاعلامي لمديرية التربية والتعليم، إن كافة المدارس تم الانتهاء من تجهيزها وتطويرها وتم الانتهاء من المدارس التى سيتم نقل طلابها بسبب عمليات الترميم بها.

أضاف المسئول الاعلامي أن عبد الحافظ وحيد وكيل وزارة التعليم بالمحافظة، أكد على مديري الإدارات التعليمية الثلاثة ” شمال – جنوب – الجناين ” على شكل الدراسة وضرورة المتابعة فى أول ايام الدراسة لانتظام العملية التعليمية بكل المدارس دون أي معوقات.

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