983 ألف و263 طالبًا وطالبة بجميع المراحل التعليمية يبدأون الدراسة غدًا بسوهاج‎

تستقبل محافظة سوهاج غدًا الأثنين 983 ألف و263 طالبًا وطالبة فى 12 إدارة تعليمية موزعين على 2600 مدرسة بجميع المراحل التعليمية .

وقال الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، في تصريحات صحفية، أن جميع المدارس مستعدة لبدء العام الدراسي غدًا، مشيرًا إلى أنه سوف يتفقد عددًا من المدارس لمتابعة سير العملية التعليمية.

وأضاف محافظ سوهاج، أنه تم إزالة عدد من الباعة من أمام المدارس، بالإضافة إلى عدد من الإشغالات والتأكيد على جعل المدارس نظيفة تمامًا وخالية من أي إشغالات، مشيرًا إلى أن هناك 16 مدرسة جديدة سوف تدخل الخدمة هذا العام، وكذلك صيانة بعض المدارس وخاصة أن هناك عددًا من المدارس ليس بها أسوار وتم إسنادها إلى هيئة الأبنية التعليمية لبناء أسوار جديدة لها.