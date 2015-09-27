مدير أمن سوهاج منع الشباب أقل من 18 عام دخول محلات الإنترنت أثناء فترة الدراسة‎

أكد اللواء أحمد أبو الفتوح مدير أمن سوهاج، أن المديرية قامت بعقد عدة لقاءات متتالية مع وكيل وزارة التربية والتعليم ورئيس جامعة سوهاج لمناقشة الخطة التأمينية لهما، وكانت من أهم تلك بنود الخطة تأمين خطوط سير الطلاب بالتعليم الجامعي وقبل الجامعي و وضع خدمات بأماكن تجمعات المدارس، بالإضافة إلى تسيير خدمات سيارة.

وقال إنه أصدر تعليمات مشددة بمتابعة محلات الإنترنت ومنع دخول أي طالب أقل من 18 عامًا أثناء فترة الدراسة وأي طالب يشاهد داخل تلك المحلات يتم التحفظ عليه وتسليمه لوالديه، وذلك حفاظا على مستقبله ومن يخالف ذلك من أصحاب المحلات سيتم غلقه فورًا.