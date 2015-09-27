لمريض السكر.. الكركديه وعصائر الفواكه من المشروبات الآمنة لكن بشروط

قال الدكتور ياسر عبد الرؤوف أستاذ السكر والغدد الصماء بطب طنطا، يأتى عيد الأضحى هذا العام مع ارتفاع شديد فى درجات الحرارة، مما قد يؤدى إلى زيادة العرق وفقدان الكثير من السوائل، خصوصا عند التنزه تحت حرارة الشمس المباشرة، وهذا العرق يؤدى إلى نقص كمية السوائل فى الجسم مما يؤثر بالسلب على مرضى السكر .

وقال إن فقد السوائل يؤدى إلى نقص التروية الدموية للكليتين وبالتالى يحدث تدهور فى وظائف الكليتين، خصوصا مع وجود قصور مزمن بالكليتين عند مرضى السكر، موضحا أن نقص السوائل بالجسم يؤدى إلى زيادة لزوجة الدم وبالتالى حدوث جلطات فى أماكن مختلفة بالجسم.

وينصح مرضى السكر بتناول كميات كافية من السوائل خلال فترة العيد، وأفضل هذه السوائل هى الماء وينصح مرضى السكر بتناول من 3: 4 لترات ماء يوميا، مشيرا إلى أنه يمكن لمريض السكر تناول بعض عصائر الفواكه الطازجة دون إضافة السكر إليها مثل عصير البرتقال الطازج والتفاح والجوافة ويمكن تناول من كوب إلى كوبين على الأكثر من هذه العصائر على أن يكون ما بين الكوب والآخر فترة لا تقل عن 8 ساعات، حيث إن تناول هذه العصائر بكميات كبيرة قد يؤدى إلى ارتفاع سكر الدم.

وأشار إلى أن من العصائر المحببة أيضا لمريض السكر هى المشروبات الخالية من السعرات الحرارية كعصير الليمون والكركديه البارد، واللذين يمكن إضافة المحلى الصناعى إليهما، ويمكن للمريض تناول كميات أكبر قد تصل إلى أربعة أكواب فى اليوم، حيث إنها تعتبر كالماء تماما، وبالتالى فإن مريض السكر يمكنه أن يمر فى هذا الطقس الحار بسلام ..