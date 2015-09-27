أخبار عاجلة

8 الصبح - السفير هاني خلاف : أستغرب من "الشماتة" الظاهرة من المعارضة السورية بعد الضربة الأمريكية -
السيسي يلتقي وفدا من الكونجرس في «الاتحادية» -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم -
8 الصبح - السفير هاني خلاف يكشف رد فعل الدول الأجنبية والعربية على الضربة الأمريكية فى سوريا -
8 الصبح - رأي السفير هاني خلاف فى الضربة الأمريكية للقاعدة الجوية التابعة لجيش بشار فى سوريا -
8 الصبح - "مطبخ سليمان" ... مطبخ متنقل لبيع "الكبدة والسجق" على الطريقة الأسكندرانية -
وزير الرياضة: دوري أبطال العرب سيشهد حضورا جماهيريا بنسبة 75% -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

لمريض السكر.. الكركديه وعصائر الفواكه من المشروبات الآمنة لكن بشروط

Google+ Print
لمريض السكر.. الكركديه وعصائر الفواكه من المشروبات الآمنة لكن بشروط لمريض السكر.. الكركديه وعصائر الفواكه من المشروبات الآمنة لكن بشروط
قال الدكتور ياسر عبد الرؤوف أستاذ السكر والغدد الصماء بطب طنطا، يأتى عيد الأضحى هذا العام مع ارتفاع شديد فى درجات الحرارة، مما قد يؤدى إلى زيادة العرق وفقدان الكثير من السوائل، خصوصا عند التنزه تحت حرارة الشمس المباشرة، وهذا العرق يؤدى إلى نقص كمية السوائل فى الجسم مما يؤثر بالسلب على مرضى السكر .

وقال إن فقد السوائل يؤدى إلى نقص التروية الدموية للكليتين وبالتالى يحدث تدهور فى وظائف الكليتين، خصوصا مع وجود قصور مزمن بالكليتين عند مرضى السكر، موضحا أن نقص السوائل بالجسم يؤدى إلى زيادة لزوجة الدم وبالتالى حدوث جلطات فى أماكن مختلفة بالجسم.

وينصح مرضى السكر بتناول كميات كافية من السوائل خلال فترة العيد، وأفضل هذه السوائل هى الماء وينصح مرضى السكر بتناول من 3: 4 لترات ماء يوميا، مشيرا إلى أنه يمكن لمريض السكر تناول بعض عصائر الفواكه الطازجة دون إضافة السكر إليها مثل عصير البرتقال الطازج والتفاح والجوافة ويمكن تناول من كوب إلى كوبين على الأكثر من هذه العصائر على أن يكون ما بين الكوب والآخر فترة لا تقل عن 8 ساعات، حيث إن تناول هذه العصائر بكميات كبيرة قد يؤدى إلى ارتفاع سكر الدم.

وأشار إلى أن من العصائر المحببة أيضا لمريض السكر هى المشروبات الخالية من السعرات الحرارية كعصير الليمون والكركديه البارد، واللذين يمكن إضافة المحلى الصناعى إليهما، ويمكن للمريض تناول كميات أكبر قد تصل إلى أربعة أكواب فى اليوم، حيث إنها تعتبر كالماء تماما، وبالتالى فإن مريض السكر يمكنه أن يمر فى هذا الطقس الحار بسلام ..

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365