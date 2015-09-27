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تعرف على التغيرات الطبيعية لسرة حديثى الولادة..ومؤشرات الإصابة بالفتق

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تعرف على التغيرات الطبيعية لسرة حديثى الولادة..ومؤشرات الإصابة بالفتق تعرف على التغيرات الطبيعية لسرة حديثى الولادة..ومؤشرات الإصابة بالفتق
سرة الأطفال حديثى الولادة هى أهم المناطق، التى يجب أن تتلقى رعاية خاصة بعد الولادة، ولحين سقوط ما يعرف بمشبك السرة، ثم جفافها واتخاذها لوضعها الطبيعى.

عن مراحل شفاء سرة الأطفال وعلامات الخطر يحدثنا فى السطور التالية أستاذ طب وسلوك الأطفال الدكتور طلعت حسن سالم قائلا "بعد الولادة مباشرة يوضع على السرة مشبكا محكما فى الغلق لمنع تلوث السرة، ويستمر ذلك المشبك لفترة تتراوح بين اسبوع إلى أسبوعين بعد الولادة ثم يسقط من تلقاء نفسه ودون تدخل".

وينصح فى بعض الحالات أن نعطى للطفل فيتامين سى لتسريع عملية شفاء جرح السرة والتئامها بصورة أفضل.

أما فى حالة ظهور أعراض الالتهاب على مكان السرة، يجب هنا استشارة الطبيب المختص لوصف المضاد الحيوى المناسب للحالة.

وعن تطور الشكل الخارجى لسرة الرضيع فهى تبعا لرأى سالم تتخذ شكلا بارزة إلى حد ما فى الشهور الأولى، وبعد سقوط مشبك السرة، ولكن فى حالة البروز المبالغ فيه يجب استشارة الطبيب للتأكد من كون الطفل لا يعانى من الفتق.

وفى جميع الأحوال لا يتم التدخل الجراحى لعلاج الفتاء السرى لدى الأطفال قبل بلوغ الطفل عامه الأول.
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مصر 365