الأطعمة الغنية بالفلافونويد تحميك من مرض السكر

مرض السكر من النوع الثانى من أخطر الأمراض المزمنة التى تصيب أكثر من 315 مليون شخص على مستوى العالم، وكشفت تقرير نشر مؤخراً على موقع "رعاية الصحة " الأمريكى، أن تناول الأطعمة الغنية بمركبات الفلافونويد يساهم فى ضبط مستويات السكر بالدم والحد من الالتهابات.

وكما تساهم تلك الأكلات فى الحد من مقاومة الجسم لهرمون الأنسولين، وهو ما يضمن تنظيم مستويات الجلوكوز بالدم، وأكد التقرير أن تقليل معدل الالتهابات يساهم فى الحد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية والسرطان والزهايمر.

ويوجد أكثر من 4000 نوع من مركبات الفلافونويد، غالبيتها يوجد فى الخضراوات والفواكه، ومن أبرز هذه الأطعمة:فول الصويا والشاى – خاصة الأخضر والأبيض-، والبقوليات والبرتقال والجريب فروت والليمون والتفاح والفاصوليات السوداء والفراولة والتوت الأزرق والبروكلى والعنب الأحمر والشيكولاتة، وخاصةً الشيكولاتة السوداء.