1.يحتوى الثوم على مركب "Allicin"، والذى يتمتع بخواص طبية رائعة، ويساهم فى الحد من الإصابة بالأمراض.
>2.الثوم يحتوى على سعرات حرارية منخفضة، وكما أنه مغذ جداً، حيث يحتوى على تركيزات جيدة من المنجنيز وفيتامين ب6 وفيتامين ج والمنجنيز والألياف.
>3.يتم تحضيره فى صورة مكملات غذائية حيث يقى من الإصابة بالبرد والأنفلونزا.
>4.المواد الفعالة الموجودة بالثوم تساهم فى خفض الضغط الدموى.
>5.مكملات الثوم تساهم خفض مستويات الكولسترول الضار، ولكن لا تؤثر على الدهون الثلاثية أو الكولسترول النافع.
>6.الثوم غنى بمضادات الأكسدة التى تحد من خطر الإصابة بالخرف والزهايمر.
>7.يساهم فى الحد من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة الخطيرة.
>8.يساهم فى تعزيز الأداء الرياضى حسبما أكدت الأبحاث التى أجريت على الفئران.
>9.أثبتت الدراسات أن الثوم يساهم فى الحد من التسمم بعنصر الرصاص.
>10.يعزز الثوم صحة العظام ويعمل على تقويتها.
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10 فوائد صحية مثيرة للثوم مثبتة فى الأبحاث الطبية
1.يحتوى الثوم على مركب "Allicin"، والذى يتمتع بخواص طبية رائعة، ويساهم فى الحد من الإصابة بالأمراض.