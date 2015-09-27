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10 فوائد صحية مثيرة للثوم مثبتة فى الأبحاث الطبية

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10 فوائد صحية مثيرة للثوم مثبتة فى الأبحاث الطبية 10 فوائد صحية مثيرة للثوم مثبتة فى الأبحاث الطبية
الثوم من الأطعمة الرائعة التى تتمتع بفوائد صحية رائعة، ويحتوى على الكثير من العناصر الغذائية والمضادات الحيوية الطبيعية، ونقدم لكم مجموعة من الفوائد الصحية المثيرة للثوم، وذلك حسبما نشر بموقع "رعاية الصحة" الأمريكى، وهى تشمل:

1.يحتوى الثوم على مركب "Allicin"، والذى يتمتع بخواص طبية رائعة، ويساهم فى الحد من الإصابة بالأمراض.
>2.الثوم يحتوى على سعرات حرارية منخفضة، وكما أنه مغذ جداً، حيث يحتوى على تركيزات جيدة من المنجنيز وفيتامين ب6 وفيتامين ج والمنجنيز والألياف.
>3.يتم تحضيره فى صورة مكملات غذائية حيث يقى من الإصابة بالبرد والأنفلونزا.
>4.المواد الفعالة الموجودة بالثوم تساهم فى خفض الضغط الدموى.
>5.مكملات الثوم تساهم خفض مستويات الكولسترول الضار، ولكن لا تؤثر على الثلاثية أو الكولسترول النافع.
>6.الثوم غنى بمضادات الأكسدة التى تحد من خطر الإصابة بالخرف والزهايمر.
>7.يساهم فى الحد من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة الخطيرة.
>8.يساهم فى تعزيز الأداء الرياضى حسبما أكدت الأبحاث التى أجريت على الفئران.
>9.أثبتت الدراسات أن الثوم يساهم فى الحد من التسمم بعنصر الرصاص.
>10.يعزز الثوم صحة العظام ويعمل على تقويتها.
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مصر 365

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