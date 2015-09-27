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المنتجات البلاستيكية خطر على الحوامل وقد تسبب انخفاض وزن الجنين عن الولادة

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المنتجات البلاستيكية خطر على الحوامل وقد تسبب انخفاض وزن الجنين عن الولادة المنتجات البلاستيكية خطر على الحوامل وقد تسبب انخفاض وزن الجنين عن الولادة
كشفت دراسة علمية حديثة عن نتائج جديدة ومثيرة للغاية، حيث أفادت بأن مادة البيسفينول “BPA” الموجودة فى البلاستيك الكيميائى قد تكون مرتبطة بانخفاض وزن الفتيات عند الولادة.

ووجد الباحثون أن النساء الحوامل التى تمتلك مستويات مرتفعة من مادة “BPA” فى الدم، ترتفع مخاطر ولادتهن لفتيات تعانى من من انخفاض الوزن.

وقال كبير معدى الدراسة فاسانثا بادمانابهان، أستاذ طب الأطفال وأمراض النساء والتوليد فى كلية الطب بجامعة ميشيجان، أن مادة “BPA”، أو البيسفينول أ، هى مادة كيميائية تستخدم لإنتاج البلاستيك وراتنجات الايبوكسى.

وأشار بادمانابهان أن مادة “BPA”، يمكن العثور عليها فى حاويات البلاستيك، وايصالات البنوك، لافتاً أن الدراسات السابقة وجدت أن BPA يمكن أن تؤثر على الهرمونات مثل هرمون الاستروجين والتستوستيرون والغدة الدرقية، والأنسولين، وبسبب هذا، ظهرت مخاوف من أن التعرض لBPA فى الرحم قد يؤثر على الحمل ونمو الطفل فى وقت مبكر.
>وقد نشرت نتائج الدراسة عبر الموقع الطبى الأمريكى “Newsmax Health”.

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مصر 365