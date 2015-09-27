أخبار عاجلة

8 الصبح - السفير هاني خلاف : أستغرب من "الشماتة" الظاهرة من المعارضة السورية بعد الضربة الأمريكية -
السيسي يلتقي وفدا من الكونجرس في «الاتحادية» -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
أسعار الدولار في البنوك المصرية اليوم -
8 الصبح - السفير هاني خلاف يكشف رد فعل الدول الأجنبية والعربية على الضربة الأمريكية فى سوريا -
8 الصبح - رأي السفير هاني خلاف فى الضربة الأمريكية للقاعدة الجوية التابعة لجيش بشار فى سوريا -
8 الصبح - "مطبخ سليمان" ... مطبخ متنقل لبيع "الكبدة والسجق" على الطريقة الأسكندرانية -
وزير الرياضة: دوري أبطال العرب سيشهد حضورا جماهيريا بنسبة 75% -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

الإقلاع عن التدخين يساعد فى علاج الإدمان

Google+ Print
الإقلاع عن التدخين يساعد فى علاج الإدمان الإقلاع عن التدخين يساعد فى علاج الإدمان
كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون أن الإقلاع عن التدخين يساعد فى برامج علاج الإدمان من المخدرات والكحول.

ولتأكيد نتائج الدراسة، قام الباحثون بتحليل بيانات 54 دراسة ضمت أكثر من 37000 شخص، ووجدوا أن 84 فى المئة من الأشخاص الخاضعين للعلاج من مشاكل المخدرات والكحول هم من المدخنين.

وتوصل الباحثون فى مجمل أبحاثهم إلى أن تدخين التبغ من أكثر العادات التى تؤثر سلبًا على علاج إدمان المخدرات والكحول وتقلل من فرص التعافى.

وقال الدكتور جوزيف جايدش، أستاذ الطب والسياسة الصحية فى جامعة كاليفورنيا: "عندما يأتى الناس للعلاج من تعاطى المخدرات والكحول، نحن نقوم بعلاج إدمان آخر يرفع فرص معاودة إدمان المخدرات فى نهاية المطاف، وهو تدخين التبغ".

وأضاف الباحثون أن عددًا كبيرًا من الدراسات تشير بقوة إلى أن معالجة التدخين والإقلاع عن السجائر يمكن أن يحسن نتائج العلاج من تعاطى المخدرات، وهو ما يجب فعله.

ونشرت نتائج الدراسة عبر الموقع الطبى الأمريكى “Health Day News”.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365