الإقلاع عن التدخين يساعد فى علاج الإدمان

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أمريكيون أن الإقلاع عن التدخين يساعد فى برامج علاج الإدمان من المخدرات والكحول.

ولتأكيد نتائج الدراسة، قام الباحثون بتحليل بيانات 54 دراسة ضمت أكثر من 37000 شخص، ووجدوا أن 84 فى المئة من الأشخاص الخاضعين للعلاج من مشاكل المخدرات والكحول هم من المدخنين.

وتوصل الباحثون فى مجمل أبحاثهم إلى أن تدخين التبغ من أكثر العادات التى تؤثر سلبًا على علاج إدمان المخدرات والكحول وتقلل من فرص التعافى.

وقال الدكتور جوزيف جايدش، أستاذ الطب والسياسة الصحية فى جامعة كاليفورنيا: "عندما يأتى الناس للعلاج من تعاطى المخدرات والكحول، نحن نقوم بعلاج إدمان آخر يرفع فرص معاودة إدمان المخدرات فى نهاية المطاف، وهو تدخين التبغ".

وأضاف الباحثون أن عددًا كبيرًا من الدراسات تشير بقوة إلى أن معالجة التدخين والإقلاع عن السجائر يمكن أن يحسن نتائج العلاج من تعاطى المخدرات، وهو ما يجب فعله.

ونشرت نتائج الدراسة عبر الموقع الطبى الأمريكى “Health Day News”.

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